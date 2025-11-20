Grupo Salinas acusa violación contra sus derechos humanos

Grupo Salinas acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de vulnerar sus derechos humanos y actuar “por consigna política” en resoluciones relacionadas con asuntos judiciales del conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego. A través de un comunicado, la corporación afirmó que, por segunda ocasión en menos de una semana, los ministros del Alto Tribunal fallaron en su contra sin atender sus argumentos jurídicos y siguiendo presuntas directrices del poder Ejecutivo.

La empresa calificó a la SCJN como “ilegítima” y sostuvo que la votación registrada fue “completamente en línea con el dictado de Palacio Nacional”. Según su postura, los ministros desestimaron sus argumentos legales sin análisis ni discusión de fondo, lo que, a su juicio, representa una violación al estado de Derecho y al orden constitucional.

El conglomerado señaló como un hecho “aún más grave” que la Corte revirtiera el impedimento otorgado en diciembre de 2024 por la extinta Segunda Sala, que impedía a la ministra Lenia Batres conocer asuntos relacionados con Grupo Salinas. Afirmó que la ministra ha mostrado “públicamente y de manera sistemática” prejuicios en contra de Salinas Pliego y sus empresas, lo que a su entender compromete la imparcialidad en la revisión de los casos.

Para la corporación, las decisiones recientes evidencian que la justicia se ha convertido en una herramienta “selectiva al servicio del poder” y no en un instrumento para proteger los derechos de los ciudadanos. En su comunicado, Grupo Salinas aseguró que incluso cuando algunos ministros señalaron que no existía una cuestión de constitucionalidad, la mayoría optó por una resolución que calificó como contradictoria y orientada a satisfacer “órdenes de Palacio Nacional”.

El grupo empresarial reiteró que, desde su perspectiva, la SCJN busca invalidar cualquier sentencia que le resulte favorable con el fin de “allanar el camino” a un mandato del poder Ejecutivo, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Sostuvo que estas acciones confirman que “la división de poderes simplemente ya no existe”.

En respuesta a este escenario, Grupo Salinas anunció que continuará defendiendo sus causas en otras instancias, tanto nacionales como internacionales. También advirtió que las decisiones de la Corte envían señales de incertidumbre al país, al considerar que el Estado mexicano está “cooptado en su totalidad por Morena”, lo que, según su posicionamiento, afecta la percepción de inversionistas nacionales y extranjeros.

Finalmente, el conglomerado afirmó que siempre ha mantenido su disposición a pagar los impuestos “justos y correctos”, pero subrayó que no cederá ante lo que describe como pretensiones “excesivas e ilegales” por parte de la autoridad.

El Universal

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Nueva Elektra del Milenio debe cubrir más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales, en un fallo que se suma a una serie de decisiones desfavorables para el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego.

La determinación ocurrió días después de que el Pleno desechó siete amparos de Elektra y TV Azteca que obligan al empresario a pagar más de 50 mil millones de pesos.

Con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto de la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024.

El criterio establece que el Servicio de Administración Tributaria sí tiene facultades para fiscalizar directamente a empresas individuales que forman parte de grupos que declaran de manera consolidada.

Con ello, se revocó un fallo anterior que limitaba esta facultad a la empresa controladora.

El nuevo alcance implica que Nueva Elektra del Milenio deberá responder por adeudos superiores a 67.16 millones de pesos. También estaba programada la discusión del amparo 2526/2025, relacionado con TotalPlay y un monto de 645.7 millones, pero el ministro presidente Hugo Aguilar pidió mantenerlo en lista para un análisis más amplio.

Las resoluciones recientes se enmarcan en un periodo en el que la Corte ha rechazado la mayoría de los recursos con los que Elektra y TV Azteca buscaban frenar cobros correspondientes a ejercicios entre 2008 y 2016.

La semana pasada, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por el conflicto entre el Gobierno y TV Azteca, al considerar que el manejo público del caso podría generar un entorno adverso para los medios.

