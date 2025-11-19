EU reafirma colaboración con México contra tráfico de armas y drogas

La Embajada de Estados Unidos en México subrayó que la administración de Donald Trump mantiene una colaboración activa con el gobierno mexicano para enfrentar el tráfico de drogas y armas.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, el equipo del embajador Ronald Johnson respondió a comentarios de usuarios de X que utilizaron lenguaje ofensivo.

“Lástima que no vea el trasiego de armas y droga en la frontera, ¿o se hacen pen…?”, escribió un usuario.

La representación diplomática replicó: “Hey, sin malas palabras, amigo. Estamos trabajando de la mano con el Gobierno de México para combatir el tráfico ilegal”.

Otro usuario cuestionó: “¿Por qué no detienen el tráfico de armas desde su país hacia México?”.

A esto, la embajada volvió a responder que la labor es constante y conjunta con las autoridades mexicanas.

Pregunta en este post cualquier consulta relacionada con migración y la frontera con Estados Unidos.

Embajada de EU destaca regreso de “Brother Wang”

En otra publicación, destacó que el narcotraficante Zhi Dong Zhang "Brother Wang" fue regresado desde México para enfrentar cargos internacionales por narcóticos y "lavado" de dinero en Nueva York y Georgia.

Indicó que de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, "Brother Wang" está señalado de dirigir una empresa global que inundó a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina, y de lavar millones en ganancias del narcotráfico.

