EU reafirma colaboración con México contra tráfico de armas y drogas

La Embajada de Estados Unidos en México subrayó que la administración de Donald Trump mantiene una colaboración activa con el gobierno mexicano para enfrentar el tráfico de drogas y armas.Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, el equipo del embajador Ronald Johnson respondió a comentarios de usuarios de X que utilizaron lenguaje ofensivo.“Lástima que no vea el trasiego de armas y droga en la frontera, ¿o se hacen pen…?”, escribió un usuario.La representación diplomática replicó: “Hey, sin malas palabras, amigo. Estamos trabajando de la mano con el Gobierno de México para combatir el tráfico ilegal”.Otro usuario cuestionó: “¿Por qué no detienen el tráfico de armas desde su país hacia México?”.A esto, la embajada volvió a responder que la labor es constante y conjunta con las autoridades mexicanas. En otra publicación, destacó que el narcotraficante Zhi Dong Zhang "Brother Wang" fue regresado desde México para enfrentar cargos internacionales por narcóticos y "lavado" de dinero en Nueva York y Georgia.Indicó que de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, "Brother Wang" está señalado de dirigir una empresa global que inundó a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina, y de lavar millones en ganancias del narcotráfico. YC