Desfile 20 de Noviembre 2025: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX

Este jueves se realizará en la Ciudad de México el desfile militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual recorrerá calles del Centro Histórico en una ruta que tuvo que ser modificada para evitar coincidir con la segunda marcha de la autodenominada Generación Z y así reducir riesgos e incidentes.

Originalmente, el desfile tenía como punto final el Campo Militar Marte, pero tras la modificación se hizo un ajuste que dejó el trayecto en menos de tres kilómetros, a través de los siguientes puntos:

Zócalo

5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Monumento a la Revolución

Calles cerradas por el desfile del 20 de noviembre

Los cierres a la circulación se limitarán a los accesos al Zócalo, Avenida Juárez y el entorno del Monumento a la Revolución:

5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República

Cabe mencionar que el contingente avanzará por Avenida Juárez en sentido contrario, lo que se debe tomar en cuenta al hacer las previsiones necesarias.

Rutas alternativas del Desfile de la Revolución Mexicana 2025

Para evitar las calles restringidas, se sugiere circular por:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

El desfile comenzará a las 10:00 horas y se espera que dure entre 1 hora 30 minutos y 2 horas.

Colectivos de la Generación Z piden la liberación de los detenidos en la primera marcha. EL INFORMADOR/A. Navarro

¿Cuál es la ruta de la segunda marcha de la Generación Z?

Por su parte, los colectivos agrupados bajo el nombre de Generación Z han llamado a una nueva marcha este mismo 20 de noviembre, como medida de presión para la liberación de los detenidos en la primera, ocurrida el pasado sábado 15 de noviembre y que terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Esta manifestación comenzará a las 11:00 horas, partirá del Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo.

La ruta prevista es:

Paseo de la Reforma esquina con Avenida Juárez (Ángel de la Independencia)

Avenida Juárez

Eje Central, a la altura del Palacio de Bellas Artes

5 de Mayo

Alrededores del Zócalo

Preparativos para el desfile y la recreación histórica. SUN/O. Alvarado

¿Cómo será el desfile militar?

Desde 1936 hasta 2008, la parada por el aniversario de la Revolución fue deportiva y civil. En 2009, sin embargo, el entonces presidente Felipe Calderón incorporó contingentes militares y de caballería, dada la cercanía del centenario del episodio histórico.

Por su parte, López Obrador, en su primer año de gobierno, incorporó representaciones de los bandos en pugna y otros sectores sociales que participaron desde su labor, como periodistas y sindicalistas. Este formato se mantendrá este año.

En la plancha del Zócalo se ha montado una vía de ferrocarril —medio de transporte que a principios del siglo XX facilitó el traslado de tropas por todas las regiones del país— y también aviones bimotores, un avance tecnológico de la época al que los revolucionarios mexicanos fueron pioneros en darle un uso bélico.