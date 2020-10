Alfonso Durazo presenta renuncia a la Secretaría de Seguridad

Alfonso Durazo Montaño presentó esta mañana de miércoles su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, tras presentar el último reporte de incidencia delictiva, Durazo Montaño respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien minutos antes había dicho que lo estaba convenciendo de quedarse, que decidió atender el llamado de la militancia de Sonora.

"Esto no se acaba hasta que se acaba, pero en este momento puedo decir que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado, consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República", anunció.

Agregó que renunció al gabinete, pero no al proyecto político del Presidente López Obrador.

En los 22 meses que estuvo al frente de la dependencia, ocurrieron 65 mil 549 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país, lo que representa un incremento de 9.8% si se compara con el mismo periodo del último tramo de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que se contabilizaron 59 mil 112 asesinatos, de acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

GC