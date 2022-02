Aunque hay proyectos y presupuestos acordados, falta el visto bueno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se inicien obras pendientes para el abasto de agua o la Línea 4, afirmó el gobernador de Jalisco, quien sostuvo que ha insistido en el tema y que mantiene contacto con el secretario de gobernación Adán Augusto López para concretar una reunión con el Mandatario, que sigue sin fecha.

El titular del Poder Ejecutivo estatal afirmó que están listas las cuestiones técnicas para retomar los trabajos de la presa el Zapotillo, del acueducto a la presa El Salto y el sistema con las presas La Red Calderón. También los trabajos de Línea 4 y para la liberación del dinero de Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para las laterales del Periférico.

“Tenemos el trabajo técnico hecho, pero falta la última decisión del Presidente y estoy en espera de verlo. No me parece la forma correcta seguir estirando un tema que se debía de resolver en una mesa de manera clara, pero no depende de mí, desconozco la razón por la que el Presidente no me ha podido recibir, ha tenido días complicados, pero yo voy a seguir insistiendo”, expuso.

Añadió que se enteró, vía la rueda de prensa mañanera, que en los próximos días AMLO realizará un recorrido en la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta, pero desconoce si la visita será sólo a Nayarit o también a Jalisco, aunque espera tener la oportunidad de dialogar con él sobre los pendientes.

El gobernador reiteró que durante el actual temporal de estiaje no está previsto recurrir a los tandeos en el servicio de agua potable pues el nivel de almacenamiento de presas y de lago de Chapala es mejor que hace un año y tienen el líquido suficiente para mantener el abasto para la ciudad hasta el próximo temporal de lluvias.

UdeG debe explicar observaciones de ASF

Sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el titular del Poder Ejecutivo estatal se dijo satisfecho del resultado pues son “solamente 61 millones de pesos” observados, sostuvo que serán solventados totalmente pues aseguró que son asuntos de trámite y documentales.

De los cargos a la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunció que pidieron una revisión a detalle, planteó que se explique a la comunidad universitaria por qué la mayor parte de las compras son por adjudicación directa y se violenta la legislación al no realizar licitaciones.

“Ellos van a tener que aclarar los temas ante las instancias que corresponden, porque una cosa es la autonomía universitaria y otra cosa es confundir la autonomía universitaria con licencia para hacer tropelías como el hecho de que todo lo que compras lo haces sin licitaciones públicas”, comentó.

El gobernador no descartó emprender algunas acciones legales producto de los resultados de la ASF.

GC