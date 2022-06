Alejandro Moreno rechaza dejar la dirigencia del PRI

Tras más de cuatro horas concluyó la reunión entre la dirigencia nacional y un grupo de ex presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). No llegaron a acuerdos concretos. Al salir de la sede nacional del tricolor, la ex presidenta del partido Dulce María Sauri Riancho, informó que se planteó en la mesa la necesidad de renovación del Comité Ejecutivo Nacional, pero el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, Alito rechazó la posibilidad de renunciar al cargo.

Sauri Riancho destacó que el dirigente les recordó que fue electo para un periodo de cuatro años, por lo que se irá el 19 de agosto de 2023, “ni un día antes, ni un día después”.

En la reunión estuvieron personajes históricos del PRI como Humberto Roque Villanueva, Manlio Fabio Beltrones, Augusto Gómez Villanueva, Dulce María Sauri Riancho, José Antonio González, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes Rangel, Jorge de la Vega Domínguez, Francisco Olvera Ruiz, Carolina Monroy del Mazo, Roberto Madrazo Pintado y Rolando Zapata Bello, entre otros.

Tras el encuentro, Alito Moreno dijo que lo que se planteó fue una reflexión de la dirigencia nacional sobre la claridad y la contundencia del partido, “si éramos capaces de enfrentar el proceso electoral, lo que venía hacia adelante, y lo que sí hubo fue sugerencias, comentarios importantes, análisis de apertura, de inclusión y de estrategia”.