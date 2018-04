Al término del debate, López Obrador responde cuestionamientos de Anaya

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador publicó un video, horas después de terminado el primer debate presidencial, en el que respondió a los cuestionamientos que Ricardo Anaya le hizo durante el ejercicio.

Argumentando que no pudo responder por "falta de tiempo" y porque Anaya es "muy hablantín, farsante e hipócrita", el tabasqueño decidió replicar a los cuestionamientos que le hizo, en particular el tema de su gestión como Jefe de Gobierno.

Al inicio del video, el candidato asegura que él ganó el debate "Yo creo honestamente que ganamos el debate, no quiero ser fantoche, pretencioso, presumido, nos fue bien".

Después habló sobre los cuestionamientos de Anaya:

"Me hubiese gustado contestar, responder a otras mentiras sobre todo del candidato del PAN que habló de que cuando fui Jefe de Gobierno bajó la inversión... puras mentiras, fue cuando más inversión hubo y lo más importante en el tiempo que fui Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se tenía, aquí, el ingreso per cápita más alto del país... Pero ya no dio tiempo..."

Pero además, el líder de Morena aprovechó para dar las gracias a sus seguidores:

"En general muy bien, mucho muy bien pero como decía un boxeador todo se lo debo a mi manager, se lo debo a ustedes, a los ciudadanos. No es lo mismo ir a un debate con poco respaldo ciudadano que ir con el apoyo de millones de mexicanos. Eso me dio seguridad y aplomo además, tenemos nosotros la razón y más temprano que tarde, triunfa..."

Con ademanes muy expresivos, "abrazando" a sus seguidores, López Obrador aseguró que no va a traicionar la confianza que le han dado, que va a estar a la altura y que sacará a México del atraso en el que se encuentra.

La grabación ha sido compartida por más de seis mil usuarios en Twitter y tiene más de dos mil 500 comentarios.

Cabe recordar que durante el debate, Ricardo Anaya fue uno de los que más cuestionó a López Obrador. No solo preguntó y dio cifras sobre su gestión como Jefe de Gobierno, también habló sobre su equipo de campaña y la relación con algunos personajes ligados al Fobaproa.

GC