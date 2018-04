A López Obrador ya le quedó claro que la contienda es entre dos, asegura Anaya

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, dijo que la respuesta de su oponente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, después del debate, confirma que ya que le quedó claro que la contienda es entre ellos dos, por lo que su balance es positivo.

"Muy pronto va entender (López Obrador) que nosotros le vamos a ganar de manera contundente la elección", expresó el panista.

A través de un video por sus redes sociales al finalizar el debate, López Obrador externó que se quedó con ganas de contestarle a Anaya "las mentiras" sobre las acusaciones en su contra, además de tacharlo de hablantín, farsante e hipócrita.

Sigue nuestra conferencia de prensa por #Periscope. En el debate, ¡ganó la visión de futuro! https://t.co/9tU5yopYkY — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 23 de abril de 2018

Anaya Cortés sostuvo que no le faltó dar el nocaut en el debate, pues ese lo dará el 1 de julio, cuando gane la Presidencia de la República, ya que durante el debate Andrés Manuel quedó exhibido como un hombre "sin explicaciones a su pasado lleno de contradicciones y a sus propuestas absurdas. Un hombre de ideas muy antiguas que no han funcionado, el caso concreto de perdonar delincuentes, no lo pudo explicar", precisó.

En su habitual conferencia matutina, el abanderado presidencial adelantó que cambiará de estrategia, la cual será de contraste para que los ciudadanos puedan contrastar las alternativas, ya que en la media en que haya contraste su coalición seguirá avanzando.

"Vamos a redoblar el esfuerzo a partir del debate y hasta el día de la elección. Vamos a trabajar con más intensidad, con más vigor para convencer a la gente, para ganar la confianza de los ciudadanos y así poder triunfar de manera contundente el 1 de julio", exclamó.

Al cuestionarlo sobre que él fue quien más atacó a él tabasqueño, Anaya respondió que al ser una elección de dos, "es lógico que haya dedicado la mayor parte del tiempo a discutir con quien realmente estoy contendiendo por la Presidencia, estoy convencido que le vamos a ganar".

Sobre las expresiones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de apoyo a José Antonio Meade, comentó que es respetuoso de la decisión del perredista, y que no le ve "un mayor impacto".

OA