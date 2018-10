Ajuste a la Ley de Obras, para frenar los sobrecostos: AMLO

Durante su visita a Tabasco, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que alista modificaciones a la Ley de Obras para evitar que empresas incrementen el costo de los trabajos asignados por el Gobierno federal.

Tras un encuentro con los gobernadores saliente y entrante de Tabasco, Arturo Núñez y Adán Augusto López, respectivamente, el tabasqueño indicó que con este ajuste también busca prohibir que las que han dejado proyectos “tirados” o han incumplido puedan participar en las licitaciones de la siguiente administración.

El próximo Mandatario mexicano subrayó que con esa medida evitará que las obras públicas se conviertan al final en un “robo encubierto”.

En un mensaje en el Palacio de Gobierno de Tabasco, el líder moral del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ejemplificó que la prohibición para participar en licitaciones sería para compañías encargadas de proyectos como el Tren Toluca a Ciudad de México, así como la construcción de carreteras de Oaxaca (Istmo y Puerto Escindido), que han elevado los costos y no han terminado las intervenciones.

“El Tren Toluca a Ciudad de México se estimó en 30 mil millones y va a terminar costando 60 mil millones: el doble. Esas empresas que no han cumplido no van a poder participar en las licitaciones”, afirmó.

López Obrador enfatizó que desde Tabasco comenzará el rescate a la industria petrolera y va por más extracción de petróleo, pues cuesta menos en aguas profundas que en el Norte del país.

“Llamo a todo el pueblo, a campesinos, ejidatarios que tienen las tierras donde se extrae el petróleo, a profesionistas, obreros petroleros, técnicos petroleros... Así como en 1938 se rescató el petróleo, en 2018 vamos a rescatar la industria petrolera con el apoyo de los tabasqueños”, expresó.

Por otra parte, destacó que a mediano plazo no se comprará petróleo al extranjero. Y anunció que desde el 1 de diciembre, fecha en la que asumirá el cargo, lanzará la licitación para la construcción de la refinería que tendrá una inversión de ocho mil millones de dólares en tres años.

“Que a mediados del siguiente sexenio ya no se compre combustible al extranjero. Vamos a cumplir con todos los requisitos de Ley (con la refinería)”, dijo el próximo Mandatario mexicano.

Proponen desaparecer Ramo 23

El coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que el gran reto en la discusión del Paquete Fiscal 2019 será terminar con los llamados “moches” y todos aquellos proyectos sin ninguna planeación del Presupuesto de Egresos que acaban en la corrupción, por lo que planteó desaparecer el Ramo 23.

El legislador consideró que el Ramo 23 debe extinguirse por la poca claridad en los recursos que a éste se destinan y por eso se ha desprestigiado a la Cámara de Diputados y al país en su conjunto.

“Sabemos que hay partidas que se presupuestan a este Ramo que tienen un destino específico, por ejemplo, el Fonden, pero que sería bueno, en aras de la transparencia y de terminar con esta práctica, que se hiciera una reingeniería presupuestal para terminar con este Ramo”, señaló.

Delgado apuntó que los diputados federales trabajarán para que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contenga ya la “austeridad republicana” y las prioridades sociales por las que la gente votó el pasado 1 de julio.

“Vemos con muy buenos ojos los anuncios que ha hecho el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en privilegiar la inversión social, de infraestructura, programas para jóvenes, adultos mayores, becas para estudiantes, la reactivación del campo, el establecer una zona libre en la frontera”, dijo.

AMLO carece de propuesta sólida en seguridad pública: Damián Zepeda

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Damián Zepeda, afirmó que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, carece de una propuesta sólida en materia de seguridad y por eso sólo declara sobre temas aislados.

“El problema del Presidente electo es que sólo declara sobre temas aislados y no tiene una visión clara de cómo abordar los problemas que más urge resolver en el país, como es el tema de la seguridad pública”, dijo.

“Es preocupante que no diga con claridad cuál es su política, sus propuestas concretas. Esperamos que cuando por fin esté gobernando acaben ya las declaraciones de ocurrencias”, agregó.

Sobre la propuesta de reclutar a 50 mil jóvenes para que se integren a las Fuerzas Armadas, Zepeda señaló que esta declaración contradice sus propuestas de campaña, en una de las cuales se comprometió a fortalecer a las policías civiles, más allá del tema del Ejército y la Marina.

“Está declarando ocurrencias un día sí y un día no, y no hay una consistencia, no hay una política pública que se ponga en la mesa”, lamentó.

