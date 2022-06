Agua en Nuevo León: ¡Agotada! Tras crisis, limitan venta de agua embotellada

En la Zona Metropolitana de Monterrey, ante la escasez de agua potable que sufre debido por los cortes diarios que dejan a los usuarios con sólo seis horas diarias de suministro, y porque el líquido sale de las llaves, se observa turbio, con lodo y otras impurezas, los habitantes de la ciudad han realizado compras de pánico de agua embotellada, obligando a los supermercados a limitar la venta a dos unidades por cliente.

El agua embotellada está agotada

A partir de este miércoles ya no se consigue agua embotellada de ninguna marca o presentación, en los diferentes negocios de la región los estantes aparecen prácticamente vacíos en las áreas destinadas para el agua embotellada. Las primeras marcas que se agotaron en los días recientes fueron las de precios más bajos.

No obstante, ante esto, las compras de pánico han sido obligadas para las personas de Nuevo León y no solamente por los cortes masivos, sino porque aun guardando en recipientes el líquido que sale de las llaves en las horas que hay servicio no es apto para beber y ni siquiera para cocinar, pues sale turbio y al quedar en reposo se forma un sedimento lodoso. Incluso si se pone a hervir, el agua tiene un sabor desagradable y se forma una nata aceitosa en la parte superior.

Ante la escasez, las familias han recurrido incluso a sustituir el agua potable por jugos o refrescos, botellas de suero, y algunos adultos han incrementado las compras de cerveza. Desde el pasado 22 de marzo, los 5.3 millones de habitantes de la Zona Metropolitana están sometidos a cortes en el suministro de agua potable al bajar drásticamente el nivel de dos de las tres presas que abastecen a la población.

Cabe resaltar que en un principio el programa de racionalización del suministro contempló cortes de un día a la semana, de manera alternada en cada uno de los siete sectores en los que fue dividida la metrópoli.

Sin embargo, al agravarse el déficit de agua disponible y que dichas medidas de restricción no se reflejaron en ahorros sustanciales en el consumo, pues en números redondos de marzo a mayo el gasto mensual sólo se redujo de 14 mil a 13 mil 800 litros por segundo, el gobierno estatal decidió el tres de junio un corte parejo de 18 horas diarias para todos los usuarios, dejando el suministro solamente de las cuatro a las diez de la mañana.

