Aerolínea mexicana pone vuelos nacionales desde 29 pesos, ¡última oportunidad!

Si estás pensando en armar un viaje, o tienes ganas de darte una escapada improvisada, ¿qué te parece aprovechar las ofertas de Viva Aerobus? En esta ocasión, la compañía aérea de ultra bajo costo tiene vuelos nacionales desde 29 pesos.

Constantemente la aerolínea pone este tipo de ofertas, por lo que no sorprende que haya vuelos desde esta cantidad. Es importante conocer que, si bien, ésta es la tarifa mínima hay vuelos económicos de otros precios, además se trata sólo del precio del vuelo, aún tendrías que pagar la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), la cual es diferente según el aeropuerto donde estés.

"¡Monterrey está de promo!" es la promoción principal de esta ocasión: "Viaja de/ hacia la tierra de la carnita asada desde $29 pesos + $551.92 pesos de TUA". Debes saber que este precio sólo aplica si sales desde Ciudad de México, pues desde otros estados sube el precio:

Desde:

Chihuahua: desde 149 pesos + 741.09 MXN

Ciudad Juárez: 279 pesos + 751.75 MXN

Guadalajara: desde 35 pesos + 535.92 MXN

León, Bajío: 219 pesos + 517.65 pesos

Estos son sólo alguno de los destinos desde donde puedes viajar, pero si quieres conocer la lista completa, puedes consultar directamente la página oficial de la aerolínea.

Términos y condiciones:

La promoción aplica únicamente en la Tarifa Zero, vuelo sencillo. Recuerda que esta tarifa sólo te permite viajar con tu equipaje de mano. Además, la Tarifa Zero no permite cambios.

De acuerdo con los términos y condiciones de la oferta publicada, hoy es el último día que estará disponible y aplica sólo para viajar en septiembre y octubre del 2023. Así que si quieres empezar a planear ese viaje, esta es la oportunidad perfecta.