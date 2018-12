Adrián de la Garza recibe constancia de mayoría como edil de Monterrey

El priista Adrián de la Garza Santos recibió hoy la constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo de esta ciudad, tras ganar en la elección extraordinaria celebrada el pasado 23 de diciembre.

Al acudir a la Comisión Municipal Electoral (CME) para recibir el documento, el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó que de inmediato se pondrá a trabajar para beneficio de los regiomontanos.

"Con la constancia de mayoría ya tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que empezar a trabajar en todo lo que necesita Monterrey", dijo.

Detalló que "la constancia de mayoría ya nos faculta para empezar ya a hacer los trabajos de transición, hoy mismo voy a ponerme en contacto con el Presidente Concejal a efecto de ser posible tener una reunión".

Esto se hará, indicó, "para empezar a trabajar en el tema de la transición, para no perder tiempo, yo lo he estado diciendo, Monterrey no tiene tiempo, Monterrey necesita ponerse a trabajar ya".

Muchas de las propuestas de campaña, principalmente en el tema de seguridad "es un tema donde que tenemos que aplicarnos a fondo, seguir consolidando todo el sistema de inteligencia para que opere correctamente", enfatizó.

También, resaltó, se debe trabajar más intensamente en el rubro de infraestructura, recarpetear las calles que faltan, los parques y las plazas y los espacios deportivos.

"Además de la conformación de distritos urbanos que nos darán una mejor movilidad urbana en Monterrey a futuro, además de trabajar en adecuaciones viales para el tiempo de tráfico en el que se encuentra el regiomontano día a día", expresó.

Previamente, el organismo colegiado informó, de acuerdo con el cómputo de las mil 595 casillas de la elección extraordinaria del Ayuntamiento de esta ciudad, el PRI obtuvo la mayoría con un 41.22 por ciento.

LS