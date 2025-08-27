Proyecto desde 2018

La alcaldesa Vero Delgadillo reafirmó que el Gobierno de Guadalajara tomará todas las medidas necesarias para impedir la construcción de una torre en el Bosque de Los Colomos, una zona protegida. Actualizó que el tema sigue en el Tribunal de Justicia Administrativa y que, desde el primer momento que surgió, han actuado para proteger la zona verde.

También se precisó que este proyecto apareció desde 2018 en los planes parciales tapatíos, pero que en la actual administración hicieron una valoración inmediata y determinó que no era adecuado ni conveniente. Por eso lo desecharon.

La presidenta exhortó al Tribunal a que priorice el bienestar de la ciudadanía y la protección del bosque. ¿Será?

***

Pablo Lemus abrió la puerta a que la Línea 5 del transporte masivo por la Carretera a Chapala le gane el paso a la Línea 4 del Tren Ligero. En otras palabras, que se inaugure primero.

Sobre el tema, la diputada federal Mery Pozos, de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto, calificó la Línea 5 como un “asunto de estética” y reiteró que la prioridad real sigue siendo terminar la Línea 4 a Tlajomulco.

Cada quien ve la infraestructura con sus propios lentes. ¿O qué?

***

Alberto Uribe aclaró, con toda la seriedad que cabe, que no está en contra del Puerto Seco de Acatlán de Juárez. Sí, leyó bien: no está en contra… aunque parezca que sus declaraciones anteriores invitaban a pensar lo contrario.

El funcionario federal aseguró que su enfoque es institucional, que ve los cuatro Estados que supervisa y que cualquier comentario sobre Acatlán responde a la “visión estratégica”, no a caprichos locales.

Mientras tanto, insiste en que la prioridad es ampliar el Puerto de Manzanillo. Lo que no queda claro es si Acatlán puede seguir soñando con una Aduana y Puerto Seco… o tendrá que esperar su turno. Al respecto, Pablo Lemus afirma que el tema está avanzando en el Gobierno federal.

***

Nos cuentan que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se dio una vuelta por Tlaquepaque para mostrar su amor por el acueducto de la Presa Solís, que llevará agua hasta León, Guanajuato, afectando al Lago de Chapala.

Pero contestó que los jaliscienses deben estar tranquilos porque “Claudia Sheinbaum quiere dotar de agua a todos”.

Mientras decenas de amparos y protestas de jaliscienses le recuerdan que Chapala también existe, Monreal aseguró que Jalisco recibirá apoyo en el Presupuesto 2026… sin explicar cuánto, cómo ni dónde.

Básicamente, promesas líquidas.