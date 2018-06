Activan contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, que estará vigente a partir de este jueves 7 de junio.



Por ende, mañana no podrá circular, entre las 5:00 y las 22:00 horas, ningún automóvil con holograma 2 de verificación vehicular, los automóviles con holograma 1 de verificación, cuya terminación de placa sea número non.



Tampoco podrán salir a la calle, entre las 6:00 y las 10:00 horas, las unidades de transporte de carga con placa federal.



En un comunicado, la Came informó que un sistema de alta presión que afecta el centro del país, altas temperaturas y una mayor radiación solar ocasionaron viento débil en superficie y escasa dispersión de contaminantes, lo que derivó en la activación de la contingencia por ozono.



La concentración de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México alcanzó 161 puntos en la zona suroeste, 143 en el centro, 111 en el noreste, 110 en el noroeste y 55 puntos en el sureste.



Se prevé que estas condiciones continúen desfavorables para mañana, de acuerdo con el Pronóstico de Calidad del Aire de la Ciudad de México.



Por ello, la recomendación es que los niños, adultos mayores, embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas.



Asimismo, los alumnos de centros escolares, deportistas y la población en general deben evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre en el mismo horario.



Indicó que a las 20:00 horas emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

