Acapulco: Motín carcelario deja al menos 20 policías heridos

Un motín dejó al menos 20 policías heridos este lunes en el interior de un penal de Acapulco, mientras autoridades de la cárcel realizaban el traslado de reos a otros centros.

"En cuanto a los policías estatales que resultaron lesionados durante este hecho, informamos que suman un total de 20 elementos, quienes presentan distintos tipos de heridas, como contusiones, fracturas y uno de ellos resultó con traumatismo craneoencefálico", dijo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del sureño estado de Guerrero en un comunicado.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes cuando se inició el proceso de traslado de 94 hombres y 61 mujeres a otros penales federales.

Ese momento fue aprovechado por un grupo de reos. Unos "50 internos de otros dormitorios alteraron el orden y se organizaron para intentar evitar el traslado", explicó el organismo en otro boletín.

Tras motín en el CERESO de Acapulco, policías federales resguardan el exterior del inmueble, también hay ambulancias.



A continuación, los reos ocuparon el edificio administrativo del penal.

Minutos después, cuerpos de seguridad de la Policía estatal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar para disuadir a los reos amotinados. El comunicado no especifica el estado de salud de los agentes.

Ante estos hechos, familiares de las personas internas en el penal se dieron cita afuera de las instalaciones para conocer el estado de salud de los reos.

Esposas que se encontraban dentro del centro, durante una visita conyugal, confirmaron que hubo detonaciones de arma de fuego, y que algunas de ellas permanecieron encerradas durante el operativo de traslado y posterior conflicto.

"A mí me golpearon, no se vale. Uno va de visita nada más y no te tienen por qué estar golpeando y se me hace una injusticia porque ni siquiera te dan información a dónde se los llevaron y no te dejan ni acercarte", denunció una mujer a medios.

Los familiares expresaron que se encontraban al menos treinta mujeres de visita cuando ocurrieron los hechos, y que también quedaron varios reos heridos, denunciando que no conocen su estado de salud.

Aunque se logró disolver el motín, hasta el momento se mantiene en el área un operativo por parte del Ejército, Guardia Nacional, Policías estatales, ministeriales y preventivos.

