Diputados federales convirtieron la sesión del pleno de ayer en un zafarrancho. Esto ocurrió en medio de la discusión para definir la bolsa que se destinará el próximo año a la reconstrucción de Acapulco y otras partes de Guerrero tras el paso del huracán “Otis”. Pero no se etiquetaron recursos.

El coordinador del PRI en San Lázaro presentó una reserva al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, de modo que se reasignen 50 mil millones de pesos (MDP) del Fobaproa para crear un fondo que ayude a los habitantes afectados.

Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por las bancadas de Morena y sus aliados.

Escepticismo y urgencia para reactivar el turismo

Tras dos semanas del huracán “Otis”, habitantes y empresarios de Acapulco expresaron ayer su escepticismo ante la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de reabrir 40 hoteles en marzo y reconstruir el puerto en menos de dos años, aunque coincidieron con su urgencia de reactivar el turismo en diciembre.

En las calles del puerto, donde el histórico ciclón dejó 48 muertos, más de 300 hoteles destruidos y cerca de 250 mil personas sin vivienda, la persistente devastación provoca dudas sobre las metas del Gobierno.

La empresaria Dolores Pineda comentó que “en marzo no se recuperarán” los hoteles, “es muy pronto”, al lamentar que la población “no siente mucho apoyo por el momento”, pero compartió el objetivo del Mandatario y de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Acapulco de reactivar el turismo a finales de año.

“Sé que ya en diciembre hay algunos hoteles que van a abrir y todos estamos poniendo un granito de arena para que eso salga adelante, con nuestro esfuerzo, nuestra actitud, porque nosotros como empresarios y personas que vivimos aquí en Acapulco lo queremos mucho y tratamos de que sea lo antes posible”, expresó.

“Visítenos en diciembre, ya vamos a tener playas bonitas”, pidió.



Acuerdan abrir el 15 de diciembre

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, informó que en la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador de ayer en Palacio Nacional, cadenas como Las Brisas, Mayan Palace, Mundo Imperial y Princess se comprometieron a abrir de manera parcial, para comenzar a recibir turistas a partir del 15 de diciembre próximo, tras el paso del huracán “Otis”.

“El tema de cómo volver a la reactivación económica es el punto más importante y bueno, el Tianguis Turístico es llevarlo a cabo sí o sí, y que los hoteles empiecen a abrir habitaciones lo antes posible”, dijo Cervantes.



Concluye reunión con empresarios

Tras dos horas de encuentro en Palacio Nacional, concluyó la reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios hoteleros para buscar opciones que reactiven el sector de Acapulco a más tardar en abril 2024, ante la devastación que dejó el huracán “Otis”.

El empresario Juan Antonio Hernández, de Mundo Imperial, fue uno de los primeros hombres de negocios en salir de la sede del Poder Ejecutivo federal.

-¿Cómo le fue en la reunión con el Presidente?, se le preguntó a Hernández a su salida de Palacio Nacional.

El empresario respondió con el pulgar izquierdo arriba en señal de aprobación.

Antes, el Presidente López Obrador dijo que se decidió no suspender el Tianguis Turístico 2024 y que se lleve a cabo en Acapulco.

AMLO pensó en informar que “venía cañón”

Al defender que sí avisó en sus redes sociales de la llegada del huracán “Otis” a Guerrero y exponer la cobertura que dieron Televisa y TV Azteca de los avisos a la ciudadanía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que pensó en escribir un mensaje de advertencia “más fuerte”, pero no lo hizo.

“Cuando estaba yo escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte; o sea, viene cañón; o sea, algo así, pero dije: ‘no, con esto basta’”, declaró López Obrador ante la devastación en Acapulco. En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, López Obrador indicó que se apoyó “en lo que se estaba informando, que iba a entrar de cuatro a seis de la mañana, y en la franja costera de Acapulco a Tecpan”.

En el Salón Tesorería, el Presidente mostró el mensaje de advertencia “a toda la población de la Costa Grande de Guerrero”, que escribió el 24 de octubre a las 20:25 horas: “De acuerdo con la información disponible se pronostica que el huracán ‘Otis’ entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana. Están en marcha el Plan DN-III-E y el Plan Marina en coordinación con el gobierno del Estado”.

Hay 36 mil usuarios sin luz en Guerrero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que apoyará a los cerca de 36 mil usuarios que por el paso de "Otis" hace dos semanas siguen sin suministro eléctrico.

La CFE no ha logrado reestablecer el servicio a cerca de 36 mil hogares y negocios en Guerrero, debido a que son casas, edificios y otros establecimientos que, por el daño que sufrieron, no se encuentran en condiciones de recibir el suministro eléctrico.

Se trata de 7% del total de usuarios afectados por el paso del huracán categoría 5 "Otis".

"La CFE ha destinado más de tres mil 300 trabajadores para revisar, colonia por colonia y casa por casa, las instalaciones particulares afectadas que dejó el paso del huracán 'Otis' y que, por la severidad de sus daños, no pueden recibir el suministro", apuntó en un informe ayer.

Ahora se trata de acompañar a la población y determinar las causas del daño. Si este se encuentra en la base del medidor y el tubo para recibir el cable que lleva la energía al inmueble, el personal de la CFE lo estaría remplazando.

No hay condiciones para reinicio de clases

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún no hay condiciones para el regreso a clases en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, devastados por el paso del huracán “Otis”.

López Obrador informó que de acuerdo con el censo que se realiza de las instalaciones afectadas, se tiene el reporte de que 20 escuelas fueron dañadas por el huracán.

“Ya se está viendo la posibilidad (del regreso a clases), no hay condiciones ahora, vamos a seguir avanzando para que se dé el reinicio a clases”, comentó.

Sobre el tema de la acumulación de basura en diversos puntos del puerto y ante el riesgo de que generen daños a la población, el Presidente López Obrador señaló que esto, junto con la alimentación y el abasto de agua, son las prioridades para atender a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez.

“Puede ser que en una primera etapa lo que se busque, se está fumigando para evitar enfermedades, pero no, se va a limpiar todo, se están buscando los nuevos depósitos, y es un plan de limpieza (para retirar) la basura. Es prioridad que no falte la comida y el agua a la gente (y también) lo de la limpieza, lo que tiene que ver con basura”, indicó.

Prohíbe jueza usar fideicomisos para damnificados

La jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó una nueva suspensión para no tocar los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) tras la extinción que realizó el Congreso de la Unión.

La semana pasada, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitó que el dinero de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se destinara a la reconstrucción del Puerto de Acapulco, devastado en días pasados por el paso del huracán “Otis”, al cual se canalizarán 61 mil 313 millones de pesos para la rehabilitación y reconstrucción.

La jueza Elizabeth Trejo concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social y destacó que la suspensión no afecta el interés público al no aclarar para qué se usará el recurso.

En tanto, Froylán Muñoz, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), confirmó que se concedió la suspensión provisional del Decreto que propone eliminar los fideicomisos del PJF, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación.

