La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los partidos políticos deberán postular al menos a cinco mujeres para las nueve gubernaturas (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) que se renovarán en las elecciones de 2024.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de las magistradas Janine Otálora y Mónica Soto, y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.

En contra estuvieron Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.

La mayoría del pleno rechazó el proyecto del magistrado De la Mata, quien proponía revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los institutos políticos postularan a cuatro mujeres, excluyendo a Yucatán por tener legislación local en la materia.

Luego de esto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la resolución del TEPJF “a nosotros no nos interesa, nos da igual porque las encuestas van a decidir, y si nueve mujeres ganan encuestas, las nueve serán candidatas”.

En entrevista, refirió que lo positivo del proyecto del Tribunal es que se ponen límites al INE.

“Nosotros siempre lo dijimos: no vamos a impulsar mujeres por mandato de las autoridades, esa es una convicción de Morena, es una política de nuestro movimiento, abrir espacios de participación política para las mujeres”, comentó.

“Nueve mujeres podrían ser candidatas”

Mario Delgado, líder de Morena a nivel nacional, dijo que la resolución de paridad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligará a los partidos a postular a cinco hombres y a cuatro mujeres como candidatos a gobernadores, no tiene relevancia, pues en su partido se da prioridad al resultado de las encuestas y no a la cuota de género, de tal manera que si en los nueve Estados se elige a mujeres, no tienen problema.

Refirió el proyecto del TEPJF que establece para las candidaturas de Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Jalisco, se tendrán que postular al menos a cuatro mujeres; mientras que se excluye a Yucatán porque su legislación contempla la paridad de género, dijo que está de acuerdo en que se pongan límites al INE.

“Para nosotros nos da igual si las autoridades resuelven cuatro o cinco mujeres, nosotros a través de las encuestas vamos a resolver y el criterio para nosotros es entre más mujeres, mejor”, aseguró al arribar al Senado a un encuentro con legisladores de Morena.

“Lo que me gusta de la decisión del Tribunal es que le pone límites al INE, que el INE a veces quiere sustituir incluso al Poder Legislativo con sus decisiones, me parece que es una buena resolución del TEPJF, acotar la decisión del INE”, indicó.

“A nosotros no nos interesa la resolución o el mandamiento del INE, nosotros siempre hemos estado a favor de abrir espacios a las mujeres, es una convicción en Morena, entonces nos tiene sin cuidado si ordenan cuatro o cinco mujeres, nosotros vamos a partir de las encuestas a decidir y mientras más mujeres mejor. Si nueve mujeres ganan las encuestas, nueve candidatas vamos a tener”, subrayó.

Descartó que vaya a existir división en Morena en este proceso de las encuestas para elegir candidato en nueve Estados, porque dijo hay mucha transparencia, que todo sea absolutamente claro, “no hay mano negra, no hay acuerdos en lo oscurito”.

