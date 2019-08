Abogado de Rosario Robles acusa razonamientos poco apegados a Derecho

El abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, arribó esta tarde al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla para visitar a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social luego que de esta mañana fuera recluida en este penal.

En breve entrevista antes de ingresar al centro penitenciario de la Ciudad de México, el abogado dijo que la ex funcionaria federal se encuentra bien y han estado al pendiente de ella. "Hemos estado al pendiente con el personal de reclusión, por supuesto no pedimos un trato especial ni mucho menos, pero estamos al pendiente y está bien".

Acompañado de su equipo de abogados, Hernández Barros reiteró que el delito de ejercicio indebido del servicio público, del que acusa la Fiscalía General de la República (FGR) a la ex jefa de Gobierno, no es grave y que no amerita prisión preventiva oficiosa.

"Sin embargo, el juez, haciendo unos razonamientos poco apegados a Derecho, francamente viciados y sin ningún fundamento, determina prisión preventiva justificada atendiendo que no tiene arraigo en la Ciudad de México cuando ella fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México", lamentó.

Afirmó que aún no determinan la estrategia legal para echar abajo el auto de vinculación a proceso dictado esta mañana por un juez de control del Reclusorio Sur. "Estamos en la estrategia de que antes de que se termine el plazo de dos meses para la investigación complementaria, podamos tenerla afuera", comentó.

