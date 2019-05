Abogado de Emilio Lozoya dice que citaría a declarar a Enrique Peña Nieto

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, dijo que le gustaría que el ex presidente Enrique Peña Nieto fuera citado a declarar para que se aclare la situación del ex director de Pemex, quien es acusado de presuntos delitos de corrupción.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para "Despierta", Coello Trejo dijo que él citaría al ex presidente Peña Nieto a declarar porque "no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del Presidente".

"Muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el señor Presidente las ordenó", dijo.

El abogado defensor dijo que exigirá que quienes manejaron Pemex después de Emilio Lozoya y los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, expliquen punto por punto las cosas para aclarar la situación de su cliente.

Al preguntarle si está pidiendo que se cite a comparecer a Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, e Ildefonso Guajardo, quienes eran secretarios de Estado en el Gobierno de Peña Nieto, respondió: "Claro, claro".

Dijo que hasta el momento no han sido notificados formalmente de los delitos que se le imputan a Lozoya Austin, ni sobre el congelamiento de sus cuentas.

Al ser cuestionado si su cliente se entregará a la autoridad, Coello Trejo dijo que esa posibilidad se analizará, que dependerá si los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa.

Confirmó que Lozoya vive y se encuentra en México, sin precisar el lugar donde se localiza el ex director de Pemex.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y del dueño de Altos Hornos de México, S. A., (AHMSA), Alonso Ancira, quien fue detenido ayer en la ciudad de Palma, en la isla de Mallorca, España.

Los delitos de los que se les acusa son lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

OA