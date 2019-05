Nada personal, ni persecución política contra Lozoya: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la orden de aprehensión girada en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, es una denuncia que se registra desde el sexenio anterior y no un asunto personal ni una persecución política de su gobierno.

En conferencia de prensa mañanera, el Mandatario afirmó que su gobierno no detendrá investigaciones en curso o procesos iniciados, incluso aclaró que no tapará o protegerá a ninguna persona que es investigada.

"La instrucciones del Ejecutivo es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie, los asuntos en curso me informa Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la instrucción a Santiago es que presente toda la información de inmediato.

"No voy yo a parar, a detener ningún proceso, se termina la corrupción e impunidad", expresó.

El Presidente sostuvo que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) abrir la investigación a otros ex funcionarios por la compra irregular a sobreprecio de una planta de fertilizantes, en la cual se relaciona a Emilio Lozoya.

López Obrador aclaró que no conoce o ha visto nunca al ex director de Pemex o al dueño de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, quien fue detenido ayer en el aeropuerto de Palma de Mallorca por presuntos delitos de corrupción.

