Han sido varios los "encontronazos" entre el periodista Jorge Ramos y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, este último se dio el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera donde se dio un enérgico debate para aclarar si este gobierno ha sido o no el más violento en la historia de México.

López Obrador y los "otros datos"

En su conferencia de prensa de este jueves, y al ser increpado por Jorge Ramos, quien al iniciar su comentario dijo: "Tengo que comenzar con malas noticias: su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México", a lo que López Obrador refutó. "No coincidió contigo".

Jorge Ramos replicó: "Estas son las cifras de su propio gobierno, las saque de su página. Usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón".

"Esto es lo que significa señor Presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso es que muchos se oponen a ella y la idea es que 'abrazos no balazos', al final han dado más balazos; el problema es que si no corrigen se van a poner muchos peor; al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre de 2024, va haber 191 mil muertos", cuestionó.

En respuesta, el Presidente López Obrador contestó: "No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón".

Aumento de asesinatos en México

Algo similar sucedió en abril de 2019, cuando el periodista sobre el aumento de asesinatos en México, a lo que este respondió que la situación ya se había "controlado".

Ramos volvió a cuestionar ante la negativa de AMLO, lo cual hizo que este lo invitara a revisar las cifras que se estaban proyectando en Palacio Nacional y enfrente de los asistentes.

El "fruto prohibido" que heredó la 4T

Desde 2021, Ramos ha debatido por una discrepancia en las cifras oficiales de incidencia delictiva en México.

En julio del año pasado, el López Obrador reconoció que no le ha sido fácil enfrentar el alza en los homicidios dolosos en el país porque "fue un fruto podrido" que heredó su administración y, como siempre lo ha dicho, defendió su política de "abrazos y no balazos" para combatir el crimen.

En esa ocasión también se enfrascó en otro debate con el periodista de Univisión sobre las cifras oficiales de incidencia delictiva.

"No puede decir que tiene 100 muertos diarios y que esto es un éxito", le cuestionó el periodista.

"No, claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero es de dominio público que el manejo de la seguridad estaba a cargo de la delincuencia y esto viene de tiempo atrás", respondió el Presidente.

"Pero no hay resultados, lo que pasa es que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. En diciembre del 2018, su primer mes como Presidente, tuvo dos mil 892 homicidios dolosos, el primer mes; y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2 mil 963. No hay cambio", le insistió.

"Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato (…) Es que no coincidimos por eso, Jorge", respondió López Obrador.

CDMX, ¿más segura que Nueva York?

En mayo pasado, López Obrador aseguró que la Ciudad de México es más segura que ciudades como Nueva York en Estados Unidos. Fue entonces que el periodista Jorge Ramos dijo tener otros datos.

El también conductor del Noticiero Univisión hizo una comparación sobre el número de asesinatos registrados en 2021 entre Nueva York y la Ciudad de México y los resultados los expuso a través de su cuenta personal de Twitter.

"¿Quién dice que la ciudad de México es más segura que Nueva York? Estos son los datos que encontré: En el 2021 hubo 485 asesinatos en Nueva York contra mil 638 que hubo en la ciudad de México, según cifras oficiales. La violencia sigue siendo la gran falla de este gobierno", escribió el autor del libro "Tierra de todos".

