AMLO y España: La historia de una relación complicada

Las recientes confrontaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y España, luego de que el Mandatario propusiera "una pausa" en la relación entre los dos países, es un evento más de una serie de episodios de una relación bilateral complicada que ha existido casi desde el inicio de la administración federal.

No es la primera vez que la controversia por las declaraciones de AMLO hacia España acaparan el escenario político nacional. Han existido otros sucesos que también han revelado las reservas que tiene el Presidente de México hacia el país ibérico.

Aquí un recuento:

AMLO propone hacer "una pausa" en relación bilateral con España

El más reciente divergencia entre AMLO y España es producto de una declaración del Presidente en la que planteó el pasado 9 de febrero que hacer "una pausa" en las relaciones bilaterales con el gobierno de España, y también con las empresas, a fin de mejorarlas.

AMLO dijo que ambos países deben darse un tiempo para respetarse y que España no vea a México como una "tierra de conquista".

Ante este acto sin precedentes, las reacciones no se hicieron esperar.

Los vínculos que tenemos con los mexicanos no van a desaparecer, afirma gobierno de España

La ministra española de la Defensa, Margarita Robles, respondió a AMLO acerca de su propuesta para poner en "pausa" las relaciones bilaterales y dijo que los vínculos entre España y México "no van a desaparecer".

"México es un país hermano con el que nos sentimos muy identificados y esos vínculos que tenemos con los ciudadanos de México y con México no van a desaparecer en ningún caso", dijo Robles en un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas españolas por su labor durante la pandemia del coronavirus.

AMLO aclara cuál es la relación con España tras proponer "una pausa"

Tras la polémica generada por pedir "una pausa" en la relación bilateral con España, AMLO aclaró el 10 de febrero que "no hay ninguna ruptura".

AMLO dijo que esta "pausa" es debido a los abusos que han realizado algunas empresas españolas a México en el pasado, según su percepción.

"Lo que dije ayer es 'vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa'. No hablé de ruptura. No. Dije 'vamos a serenar la relación', que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto", declaró AMLO.

AMLO acusa a España de una "segunda conquista económica"

El 10 de noviembre de 2021, AMLO denunció que las empresas energéticas españolas llevaron a cabo una "segunda conquista económica" de México y defendió su reforma eléctrica que busca limitar la participación de compañías privadas en el sector.

"Este modelo lo trajeron desde España cuando las empresas españolas llevaron a cabo la segunda conquista económica, cuando eran los que mandaban", reprochó López Obrador

"Miren cómo está España ahora. Ellos dominan allá como dominaban aquí y en los últimos meses se ha incrementado el precio de la luz un 30% y hay mucha inconformidad. No queremos que regresen con este modelo", añadió sobre las compañías españolas.

AMLO acusa a los líderes de España de actuar como Hernán Cortés

AMLO acusó a "los de arriba" de España de comportarse aún como el conquistador Hernán Cortés, al recordar el saqueo y robo que hicieron del patrimonio de México el pasado 5 de noviembre de 2021.

"Los de arriba (de España) son como cuando vino Cortés y nos invadieron, desde que llegaron se quedaron con el tesoro de Moctezuma", manifestó López Obrador en su rueda de prensa diaria.

El Presidente hizo estas declaraciones al recordar presuntos actos de corrupción de las empresas españolas durante gobiernos anteriores.

AMLO defiende reforma eléctrica para evitar "lo que pasa en España"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el lunes 4 de octubre de 2021 su polémica propuesta de reforma eléctrica con el objetivo de evitar aumentos del precio de la luz como los ocurridos en España.

"La nueva iniciativa lo que busca es que no haya estos privilegios para que se pague lo justo para la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz, ese es el objetivo principal, que no pase lo que está sucediendo en España", dijo en su rueda de prensa matutina en la ciudad de Puebla.

AMLO arremetió una vez más contra los gobiernos pasados que a su juicio favorecieron la entrada de empresas eléctricas extranjeras, las cuales actuaron en México como si fuera "tierra de conquista".

"En España ellos dominan y miren cómo están los precios de la luz. Hay una crisis tremenda pero las autoridades españolas dependen mucho de estas empresas", opinó.

Ofrecer perdón dignifica: AMLO a expresidente de España

El viernes 1 de octubre de 2021, el Presidente López Obrador insistió en que se debería pedir perdón por la Conquista española y evitó "polemizar", al ser cuestionado por las recientes burlas del expresidente del gobierno español José María Aznar.

"Amor y paz. Entender que debemos perdonar. No olvidar, pero perdonar. Es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón", apuntó AMLO en su conferencia mañanera, esta vez desde la localidad de Cuernavaca, Morelos.

Y agregó, preguntado específicamente sobre el tema: "No nos afecta en nada, no voy a polemizar".

¿Qué dijo le Aznar a AMLO?

José María Aznar se burló de la petición del Gobierno de México para que España se disculpe por la conquista, y subrayó que tanto el nombre como los apellidos de Andrés Manuel López Obrador tienen origen español.

"'¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador'. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla", ironizó durante la convención nacional del Partido Popular (PP).

España llevó "la civilización y la libertad" a América: presidenta de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, generó polémica en redes sociales luego de comentar que España trajo "la civilización y la libertad" a América, tras criticar al Papa Francisco luego de su mensaje en el que pidió perdón a México por los pecados de la evangelización durante la Conquista.

"A mí me sorprende que un católico que habla español, hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano. Es sorprendente, sin más", declaró Díaz Ayuso desde Washington, donde se encuentra para una reunión de análisis económico.

Aún enseñan en libros de España que "vinieron a civilizarnos": AMLO

Al hablar de la "polémica" por la Conquista o "fusión de culturas", el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en España se ayude porque todavía en los libros de texto se enseña "que vinieron a civilizarnos".

López Obrador declaró que aunque se quiere "mucho, mucho" al pueblo español, el tema de la Conquista tiene que ver con las élites, "que tienen una arrogancia, ínfulas de superioridad, no saben ser humildes".

"No estoy culpando a nadie, nada más es 'a ver, vamos debatiendo'", señaló AMLO aquel 22 de septiembre de 2021.

No son buenas las relaciones con España: AMLO

El 14 de septiembre de 2021, AMLO reconoció que "no son buenas las relaciones con España" en medio de la polémica por el nombramiento de Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en Madrid.

"Es sabido que no son buenas las relaciones con España y que estamos procurando que se mejoren, y consideramos que va a ayudar mucho Quirino Ordaz con este propósito", manifestó AMLO en su rueda de prensa diaria.

AMLO arremete contra gobierno de España; "les faltó humildad"

López Obrador señaló el miércoles 14 de julio "diferencias" con el gobierno de España por no disculparse por la Conquista, y con empresas españolas, que durante los últimos años "se dedicaron a saquear" el territorio mexicano.

"Tenemos con el pueblo de España una relación de mucho respeto, fraternal. Las diferencias son con el Gobierno de España y con la cúpula empresarial española. Y no generalizo, con algunos miembros de la cúpula de poder en España", expresó durante su rueda de prensa "mañanera" en el Palacio Nacional.

AMLO arremete contra empresas españolas

Además, AMLO arremetió una vez más contra empresas energéticas y constructoras españolas que en los Gobiernos anteriores "recibían contratos jugosísimos para ellos y muy malos para la Hacienda mexicana".

"En el período neoliberal se cometieron actos de corrupción por parte de empresas españolas que nos vieron como tierra de conquista y se dedicaron a saquear y a robar. Claro con el apoyo de las autoridades mexicanas", dijo.

Felipe VI anima a México a ''realzar el pasado común'' en el bicentenario

El rey de España, Felipe VI, animó el 28 de enero de 2021 a México a aprovechar la celebración del bicentenario de su independencia para "realzar el pasado común" y reiterar "la firme determinación" de seguir contribuyendo al "desarrollo y bienestar, presente y futuro" de ambos pueblos.

Felipe VI no hizo ninguna alusión al controvertido emplazamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que España pida perdón por la conquista de ese territorio hace cinco siglos.

AMLO lamenta" afán colonialista" tras negativa de disculpa de España por la Conquista

AMLO reaccionó a la negativa de España para ofrecer disculpas por la Conquista al lamentar que existan países "afanes colonialistas".

AMLO dijo el pasado 20 de noviembre del año 2020: "Consideramos que sí hubo abusos y que ha pasado el tiempo, pero todavía existe este deseo de reivindicación, de justicia, de perdón, hay países que mantienen todavía afanes colonialistas".

AMLO espera que España y Papa Francisco ofrezcan disculpas por abusos en conquista

AMLO no descartó el 30 de septiembre que el gobierno de España y el Papa Francisco ofrezcan disculpas y "en un cambio de actitud, con humildad" pidan perdón por los abusos cometidos durante la Conquista de México.

El titular del Ejecutivo federal señaló que estas disculpas están pensadas en dejar atrás la confrontación y pensar en la reconciliación.

"Nos descartamos que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar a tras esa confrontación y hermanarnos igual hacia adelante, pensar en la reconciliación, pero considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo".

"Lo mismo en el caso de la solicitud que hemos hecho al Papa Francisco. Ya la Iglesia católica ha reivindicado a los pueblos originarios, lo hizo en Bolivia. Estamos pidiendo que se pronuncie en el caso de México y consideramos que el año próximo puede hacer el momento oportuno".

Comparación de López Obrador no ayuda a los mexicanos, replica España

El gobierno de España consideró el 18 de agosto de 2020 que la comparación que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en ambos países no ayuda ni resulta muy provechosa a los mexicanos.

"A cada ciudadano, lo que le preocupa es lo que su gobierno está haciendo para protegerle a él y para proteger su economía", dijo la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, al ser preguntada por este asunto en una entrevista de la emisora radiofónica Onda Cero.

Nos ha ido mejor a nosotros que a España: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el 17 de agosto que a México le ha ido mejor que a España al enfrentar la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que ésta ha generado.

El Mandatario acusó que sus adversarios están desquiciados y quieren que en México haya más muertos por COVID-19, que para ese día sumabann más de 56 mil.

"Si se compara a México, vamos a decir, con España, y ofrezco disculpa a los españoles y al gobierno español, las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha ido mejor a nosotros".



