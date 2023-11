El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial de la Federación (PJF) a resolver ya la devolución de 15 mil millones de pesos —de sus fideicomisos— para destinarlos a los damnificados de Guerrero, tras el paso del huracán "Otis".

"Por cierto, no he escuchado nada de la devolución, eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones para Acapulco", dijo este jueves.

El pasado 31 de octubre, López Obrador planteó a la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, un acuerdo para que los recursos de los 13 fideicomisos que fueron eliminados en la discusión del Presupuesto 2024 se destinen a atender los daños provocados por "Otis".

"¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco", comentó en aquella ocasión.



López Obrador mencionó que con esta propuesta "se arreglaría el problema de fondo" con el Poder Judicial y ayudaría a cuidar el prestigio de la institución que los representa.

La ministra Piña Hernández dijo que discutiría la propuesta del Presidente de destinar el dinero de los fideicomisos del PJF a la ayuda de las personas damnificadas.

MV