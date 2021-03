Tras advertir que se debe cuidar el agua o se tomarán medidas enérgicas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que es mejor la leche que la cerveza, pues así lo recomienda el político Ricardo Anaya al decir "que ya no se tomen caguamas".

Al encabezar las acciones de rescate y recuperación del Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, López Obrador dijo que se tiene que convencer para que en el norte del país el crecimiento económico se dé por medio de un uso racional del agua, sobre todo para los productores de leche y de cerveza.

"La leche es agua. ¿Entonces por qué no sin dejar de producir la cerveza y la leche...?, aunque es mejor la leche que la cerveza, así lo recomienda Ricardo Anaya que 'ya no se tomen caguamas'. Pero ¿por qué no usar el agua del sur y del sureste, que hay tanta agua que se padecen de inundaciones? Esto tiene que ver con lo irracional que es el modelo neoliberal".

En la Poza Escobedo, acompañado por Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, el Presidente dijo que se debe hacer conciencia para que se sigan conservando los recursos naturales.

"Vamos nosotros a apoyar en este propósito, y con la idea de no prohibir, prohibido prohibir, pero todo tiene un límite", dijo

"Si se quiere arrasar y destruir la naturaleza, nada más por la codicia, pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones, porque el pueblo y la vida, la salud es lo primero".

El presidente López Obrador destacó el trabajo de recuperación de los humedales del Valle de Cuatro Ciénegas, donde habitan más de 80 especies endémicas de flora y fauna, que por el neoliberalismo fue explotado de manera irracional.

IM