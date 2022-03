AMLO sobre asesinatos de periodistas: "No tengo nada de qué avergonzarme"

Al ser cuestionado sobre los asesinatos y violencia contra periodistas en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se ha avanzado en los casos de los comunicadores asesinados y no tiene nada de qué avergonzarse.

"Sí hemos avanzado y estamos cumpliendo, y no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi conciencia tranquila, estamos avanzando en todos los terrenos", aseguró AMLO.

"Sí hemos avanzado y estamos cumpliendo, y no tengo nada de qué avergonzarme"

Además, reiteró que durante su Gobierno ya no hay corrupción como existía antes, y que "no hay la impunidad que imperaba, no existe el influyentismo que predominaba".

López Obrador destacó que Rosa Icela Rodríguez, periodista de profesión, es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en su gobierno, y no Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos por tener nexos con la delincuencia.

"Lamentamos mucho lo de los asesinatos de los compañeros, de las compañeras periodistas y estamos investigando. De todos los casos hay abiertos expedientes de investigación y en la mayoría de los casos ya hay detenidos. O sea que los autores materiales, intelectuales, están en la cárcel, entonces no somos lo mismo", señaló AMLO al acusar a sus adversarios de usar los asesinatos de periodistas para atacar a su gobierno.

López Obrador también aseguró que en su "mañanera" no se provocan ataques cibernéticos contra periodistas, tan es así, que a diario lo insultan.

"Ni modo que me quede callado, tengo que responder", expresó AMLO al mencionar a Leo Zuckerman, Chumel Torres, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Pedor Ferriz y Carmen Aristegui.

GC