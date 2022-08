El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló "estereotipos de la derecha" e incluso que lo critican por su forma de hablar, por no saber inglés o le dicen "eres naco".

En su conferencia "mañanera" de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador pidió que en el Salón Tesorería se exhibiera el poema "Tú no sabe inglé’" de Nicolás Guillén.

Ante expresiones que le gritan o le escriben en redes sociales como "ya ponte a trabajar" o "debes civilizarte", López Obrador indicó que "ya son estereotipos de la derecha".

"Todo eso viene del pensamiento conservador", declaró antes de poner el texto de Guillén.

Aquí el poema:

"Con tanto inglé que tú sabía,

Bito Manué, con tanto inglé, no sabe ahora

desí ye.

La mericana te buca

y tú le tiene que huí:

tu inglé era de etrái guan,

de etrái guan y guan tu tri.

Bito Manué, tú no sabe inglé,

tú no sabe inglé,

tú no sabe inglé.

No te enamore ma nunca

Bito Manué.

si no sabe inglé,

si no sabe inglé", se escuchó en la mañanera.

OA