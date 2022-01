AMLO revela que tiene un "testamento político"; ¿de qué trata?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó en un video que ya cuenta con un "testamento político" en caso de morir durante su gobierno. Lo anterior luego de que ayer se conociera que fue sometido a un cateterismo, que es una revisión médica que se hace en las venas cercanas al corazón.

Dijo en un video que aunque los médicos le dijeron que tiene buena salud para llevar su vida con normalidad, él decidió tener testamento político para garantizar la gobernabilidad del país si llegase a fallecer.

Ya estamos de regreso en Palacio Nacional. Dicen los médicos que podemos seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo y de la nación. pic.twitter.com/0nASfdB61c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 22, 2022

"Yo tengo un testamento político. No puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿Cómo queda el país?, tiene que garantizarse la gobernabilidad", srefirió ne un video donde explicó qué un cateterismo y que no tuvieron que ponerle un stent para expandir una arteria de su corazón.

Añadió que tiene "ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo, entonces ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios y la transformación".

