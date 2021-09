AMLO reprocha a oposición rechazo a revocación de mandato

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó a grupos de la oposición, como "Sí por México", que esté llamando a no participar en la consulta de revocación de mandato, por lo que cuestionó si "¿van a seguir con la guerra sucia?".

En la "mañanera" de este viernes, AMLO manifestó que se tiene que tener confianza al pueblo, quien si lo decide en la consulta y considera que "si está muy mal el país y muy mal el gobierno, pues va a decir: ‘Ya, a Palenque’".

"¿Qué tan demócratas son?, ¿cómo quieren dirimir las diferencias si el mejor método es el método democrático? Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? el pueblo, no tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo", dijo AMLO.

"Entonces, cuando dice: ‘No vamos a participar’, ¿en qué quedamos?, ¿qué, no planteó que había que participar para que nos ganaran la mayoría en la Cámara de Diputados? Pero ahora dice: ‘No, porque se va a polarizar México si participamos en la revocación del mandato’.

Y agregó: "Entonces, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo y cómo es que me quieren quitar? ¿Cuál es el medio que van a utilizar?, ¿van a seguir con la guerra sucia?, ¿por qué no participan en la revocación del mandato? Ahí se le va a preguntar a la gente: ¿Quieres que siga el presidente o que se vaya? Y hay que tenerle confianza al pueblo, y si ellos tienen la razón y si está muy mal el país y muy mal el gobierno, pues la gente va a decir: ‘Ya, a Palenque’ ".

El pasado 15 de septiembre, en un comunicado, la organización "Sí por México", llamó a no participar en la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo año, pues aseguró que busca polarizar y dividir a México.

"El ejercicio que propone la Ley Federal de Revocación de Mandato promovería mayor polarización social y la crispación del ánimo de confrontación en el país. Sería irresponsable hacernos cargo de un ejercicio con tan negativos efectos", señala el documento.

