AMLO reitera que no hay "venganza política" en contra de Rosario Robles

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que su fuerte no es la venganza y que no odia a nadie, después de ser cuestionado sobre las declaraciones de Rosario Robles sobre que es presa política y que, además, le pidieron inculpar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray.

En la “mañanera” de este martes en Palacio Nacional, AMLO rechazó que haya una venganza política en contra de Rosario Robles Berlanga, quien está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por presuntos actos de corrupción en el caso de la "Estafa Maestra".

López Obrador aseguró que este caso compete a la Fiscalía General de la República (FGR), pues su Gobierno no presentó ninguna denuncia en contra de Robles Berlanga.

"Es sencillo, no tengo nada en contra de ella, y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República. No tengo nada en contra de ella, yo no odio a nadie, yo soy feliz, y no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia", señaló López Obrador.

-"Habla de un trato diferenciado respecto al caso de Emilio Lozoya", le preguntaron a AMLO.

"-Eso es de la Fiscalía, no me corresponde a mí, yo no presenté ninguna denuncia, nada, esto es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo precisamente de corrupción en las universidades públicas, se llamó 'La Estafa Maestra'", contestó el Presidente de México.

Desde el interior del penal de Santa Martha Acatitla, este lunes El Universal presentó una entrevista a Rosario Robles en donde asegura que es víctima de una "venganza política" y de "un gran miedo a que yo esté afuera".

Robles también dijo que como parte de una negociación para obtener beneficios le pidieron a su abogado que inculpara a personalidades de la pasada administración en la llamada "Estafa Maestra".

