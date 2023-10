Ante la devastación que dejó el huracán "Otis" en Acapulco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a las Fuerzas Armadas y su organización para auxiliar a las personas afectadas, más que otras dependencias.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador llamó a que en el puerto no falten "los alimentos, lo básico, que se puedan reparar las escuelas (...) caminos, las calles, agua, la luz, lo básico y que no tengamos una crisis de consumo, que se tengan los alimentos básicos y eso es lo que estamos haciendo".

La verdad contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, es importantísimo por la forma en que están organizados; Gobernación no tiene la organización que se requiere para estos casos; Comunicaciones no lo puede todo; Bienestar, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales no tienen la capacidad para enfrentar", expresó el Presidente.

La mayor organización logística es la de las Fuerzas Armadas, destacó López Obrador en el Salón Tesorería.

"Es casos de desastres, son Fuerzas Armadas y para el restablecimiento del servicio, los trabajadores electricistas luego, desde luego, los trabajadores de servicio de agua, comunicaciones, pero lo básico recae en las Fuerzas Armadas", añadió.

Destacó que la Marina también ya tiene transporte aéreo para auxiliar a las personas, además de dos buques. "Hay dificultades todavía para el hospedaje", indicó.

"Vamos a tener los recursos sin problema para operar", señaló.

Acusó que en gobiernos pasados, la Secretaría de Gobernación era la que manejaba los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden): "Se robaban el dinero, tenían proveedores que vivían de eso, que se hicieron inmensamente ricos con las llamadas declaratorias de emergencia".

