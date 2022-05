El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su iniciativa de reforma electoral no busca desaparecer al INE o al Tribunal Electoral (TEPJF), sino que los consejeros de ambos organismos sean elegidos de manera democrática y no por partidos o por arreglos copulares.

"Hay mucha desinformación porque son muy chuecos, muy mentirosos. He estado yo viendo eso, dicen `yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE´, pues no es cierto. Es el INE con un consejo igual, nada más que en lugar de 11 a siete (consejeros), para que no haya tanto aparato", afirmó el Mandatario mexicano durante la "mañanera".

Al criticar a los opositores, López Obrador cuestionó: "¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué 500 diputados, por qué no 300? ¿Por qué tantos diputado locales? ¿Por qué tanto regidores?".

La semana pasada, El Presidente de México presentó la iniciativa de reforma electoral que buscará reducir las diputaciones plurinominales, que los integrantes de los organismos electorales sean "electos de manera directa por los ciudadanos", reducir el financiamiento a los partidos políticos y también el costo de las elecciones.

GC