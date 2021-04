AMLO rechaza campaña para someter a la autoridad electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que desde el gobierno haya una campaña para someter a la autoridad electoral y explicó que sus diferencias son porque no han actuado con rectitud y se han sometido a la antidemocracia de los intereses políticos y económicos.

"Dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral y que queremos someter la autoridad electoral, no, no somos iguales, nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas, cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia".

En la mañanera de este lunes, AMLO aceptó que sus diferencias con el INE o el TEPJF, vienen de lejos, porque considera que se han hecho de la vista gorda en los fraudes electorales.

"Tenemos diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral, diferencias que vienen de lejos porque consideramos que no han actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses creados, políticos y económicos, y lo saben bien".

No obstante, López Obrador reiteró que su gobierno no interviene en el proceso electoral porque no son iguales a las pasadas administraciones.

"Es una convicción. Es un principio, no somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales, no hemos cometido no vamos a cometer fraudes de ningún tipo. No somos iguales".

"Vamos a procurar que nadie se meta, lo más importante es tener autoridad moral, se tiene que predicar con el ejemplo, no nos vamos a meter y vamos a estar muy pendientes para que se garanticen elecciones limpias y libres".

