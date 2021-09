AMLO propone tómbola en "mañanera" para sortear preguntas de periodistas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso poner una tómbola en el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, para que los asistentes a su conferencia de prensa matutina le hagan preguntas.

"Saben que no hay preferencias para nadie"

Cuestionado en su conferencia "mañanera" de este jueves sobre el criterio para la asignación de preguntas, AMLO señaló que lo mejor sería poner una tómbola y dejar un lugar libre "por si viene una persona del extranjero" o hay "una cuestión grave".

"Esa sería una forma buena, porque a mí también me meten en lío. O sea, porque me levantan la mano y a quién le doy (la palabra). Y saben que no hay preferencias para nadie, más ahora que tienen hasta cubrebocas ni les veo bien la cara", expresó el Presidente López Obrador.

"Yo no tengo problema, no tengo nada que ocultar y al contrario", expresó.

El Presidente López Obrador también aseguró que en su gobierno no se censurará a opositores porque de lo contrario no sería una democracia, sino un régimen autoritario.

"No podemos quitarle el micrófono o los espacios en radio, televisión a quienes no están a favor de la transformación, eso sería autoritarismo, no lo hemos hecho y no lo haremos, al contrario, nos interesa que haya debate, porque como decía Juárez sostenemos que el triunfo de la reacción es moralmente imposible", indicó AMLO.

OA