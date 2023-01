El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "degradación de la justicia" y "un mal ejemplo" el que el juez Teódulo Pacheco Pacheco le haya otorgado prisión preventiva al presunto autor intelectual del intento de feminicidio de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos e informó que se hizo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicionada y que se busca que la Fiscalía General de la República (FGR) revise el caso.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador destacó que el exdiputado priista Juan Antonio Vera, presunto autor intelectual de este intento de feminicidio, sigue en la cárcel.

"Ya se está viendo, hoy se trató junto con otros casos este lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos decir del fuero común que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio. Entonces no ha salido de prisión, porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer en su intento de feminicidio, algo muy grave".

"Entonces yo creo que en estos días se va atender la información, todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicionada, que no se libere para que siga el juicio en su casa, porque en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo. Entonces quienes en el gobierno atienden lo de la defensa de derechos humano, están trabajando en eso", declaró.

PIDE QUE LA FGR ATRAIGA EL CASO

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador evitó dar más información sobre el caso para evitar que se use como pretexto para afectar el debido proceso.

"Presidente, María Elena ha pedido varias ocasiones que la FGR atraiga este caso, ¿podría la Fiscalía, podrían ustedes como Poder Ejecutivo sugerir que se atraiga este caso de esta joven?", se le preguntó.

"Se está atendiendo, pero no puedo tampoco ampliar más información para que no vaya a ser usado contra del proceso, que no lo vayan a usar como pretexto en el debido proceso", respondió.

