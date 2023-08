En medio de la polémica por los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió que el material cuenta con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En la mañanera de hoy 9 de agosto, el titular del Ejecutivo presentó el "manifiesto" o escrito del SNTE -que se publicó el viernes pasado- en el cual los maestros defienden el contenido de los nuevos libros de texto y rechazó cualquier intento de quemarlos o destruirlos.

"Lo informo porque no se sabe, les pregunto a los que me están escuchando o viendo si se enteraron y estoy seguro de que el 99% de los mexicanos no se enteró. Si Javier Alatorre y todos los que nos gritan como pregoneros que nos van a vacunar con el virus del comunismo".

¿Qué dice el escrito del SNTE?

El SNTE dijo que los libros de texto gratuito son una herramienta fundamental de "justicia social, que fortalecen la gratuidad, equidad y obligatoriedad educativas, que afianzan el derecho humano a la educación".

"Defender los LTG como una conquista social no implica tener una posición acrítica sobre su contenido. Es amplia nuestra experiencia en formular observaciones y propuestas para mejorar y corregir las diferentes ediciones que ha habido en la historia de los LTG. Así lo haremos ahora, con profesionalismo y sin estridencias".

A través de un comunicado se destacó que se promoverá entre los docentes, como ha sido siempre, que tanto para el codiseño del Programa Analítico, como para el uso de los libros y los diversos materiales educativos, empeñen su preparación, su experiencia profesional, la autonomía curricular, la libertad de cátedra y el pensamiento crítico.

"Rechazamos los llamados a la "quema" o "destrucción" de Libros de Texto Gratuitos, es una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural", se subrayó.

"Que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretenda convertir a la escuela y la educación públicas en el campo de sus disputas. Que dejen en paz y libre de sus violencias a la educación".

