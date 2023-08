La Secretaría de Educación Pública (SEP) minimizó las críticas de diversos sectores del país por los contenidos y errores en los libros de texto gratuitos. Los inconformes señalan fallas gramaticales, intención de adoctrinar a los estudiantes, impulso de malos hábitos lingüísticos y rompimiento entre educación básica y media superior, entre otros.

El director general de Materiales Educativos de la dependencia federal, Marx Arriaga, afirmó que “son áreas de oportunidad” y señaló que si bien existen 20 equivocaciones en los ejemplares, sólo equivalen al “0.09%” del total de los materiales en las páginas.

Arriaga también rechazó que se redujeran los conocimientos en disciplinas como matemáticas, pues mencionó que incluso son más las hojas que se dedican a la formación de los alumnos en esa materia.

Sin embargo, indicó que la enseñanza en ese tema se aplica en problemas integrados en otras materias y experimentos que tiene que ver con la vida cotidiana, como calcular cuántas calorías o almidones tiene la leche, entre otros ejemplos.

Por otra parte, la SEP garantizó la distribución de los libros para el ciclo escolar 2023-24, pese a la negativa de los gobiernos de Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Chihuahua a entregarlos a los alumnos debido a un amparo que obtuvo la Unión Nacional de Padres de Familia para detener su circulación, a fin de revisar su contenido y someter su rediseño a consultas.

Ayer se celebró la primera conferencia vespertina sobre los libros de texto gratuitos de la SEP. SUN/B. Fregoso

CONFERENCIA VESPERTINA

Algunos comentarios a considerar

Leticia Ramírez, titular de la SEP, aseguró que no desaparecen contenidos como Matemáticas. “Sí existen las materias dentro de los Campos Formativos”, que aparecen en los nuevos libros.

Los alumnos recibirán este año tres libros de Proyectos, tres de Nuestros Saberes y de Múltiples Lenguajes.

Se tienen hasta el momento 100 millones de libros impresos para comenzar a distribuir en el ciclo escolar 2023-2024.

Los libros de educación primaria pueden consultarse desde ayer en el sitio: libros.conaliteg.gob.

“El libro de texto es una herramienta y el maestro tiene que territorializar, tiene que tomar en cuenta lo que suceda en su territorio”, dijo Marx Arriaga, director de Materiales Educativos.

Presumen cifra de participación de maestros... con error

Al manifestar que son “números que no los cree nadie”, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que un millón 35 mil 121 maestros participaron en las asambleas que se llevaron a cabo en todo el país para elaborar los nuevos libros de texto gratuitos.

Sin embargo, en la gráfica que se proyectó en la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional durante la conferencia vespertina para justificar el contenido de los nuevos libros de la SEP, se mostró un número que no correspondía con esta cifra: “1, 035, 0121”, se leyó en la proyección oficial.

“32 asambleas a nivel nacional se desarrollaron, no hubo un Estado que frenara el ejercicio”, afirmó.

“No son errores, son áreas de oportunidad”

Los errores en los libros de texto gratuitos de la SEP, como el cambio de fecha de nacimiento del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, “son áreas de oportunidad”, afirmó ayer Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Hay un proceso donde se corrigen los materiales, y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad. Sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto. Si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general, no fueron los editores, no fueron los autores, ellos hicieron un gran trabajo”, aseveró en Palacio Nacional.

Y acusó que en los libros elaborados durante el sexenio pasado hubo más errores que en los materiales didácticos actuales, como en la administración del exsecretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, en la primera parte del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Tuvieron que despedir a Chuayffet, ¿no? No pasó nada, tan sólo fue una fe de erratas, donde están ahí los errores, 107”, recordó Arriaga.

SUN

El Presidente aseguró que responderán los recursos legales contra la distribución de los libros y que escucharán a los gobernadores que la frenaron en sus estados. SUN/D. Simón

Gobernadores actúan de manera sectaria y politiquera: López Obrador

“Hay que esperar a que se inicie la distribución y la entrega de los libros”, dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la decisión de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Yucatán y Coahuila de no distribuir los libros de texto de la SEP para el próximo ciclo escolar.

En la mañanera en Palacio Nacional, López Obrador acusó que los opositores hablan de que “se va a inyectar el virus del comunismo”: “La verdad es grotesco, un absurdo, no sólo no tiene sustento, sino que es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe”.

“Los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera”, se quejó el Mandatario.

Recordó que ayer iniciarían en Palacio Nacional las Conferencias vespertinas sobre el contenido de los libros, ante “una campaña difamatoria del conservadurismo, sin sustento”.

“Vamos a informar y va a decidir la gente, el pueblo”, declaró sobre esas críticas.

Cuestionado sobre si los gobernadores pueden frenar la distribución de los libros de texto en sus Estados, el Presidente dijo que “es una facultad del Ejecutivo”.

—Y si (los gobernadores) no hacen ese reparto, ¿estarían en la vía legal si frenan temporalmente, o ustedes ya están buscando otra vía?, se le preguntó a López Obrador.

—Sería una actitud contraria a la Constitución, sería un acto anticonstitucional, pero como están los jueces, magistrados y ministros, todo puede suceder.

El Presidente aseguró que se van a contestar todos los recursos legales que enfrentan al respecto, y se escuchará con atención a los Estados en los que se tomó la decisión de frenar la distribución de los libros de texto.

SUN

El grupo político Foro Plural Jalisco presentó un amparo en contra de la distribución de los libros de texto de la SEP. ESPECIAL

Foro Plural respalda frenar distribución de libros

Integrantes del grupo político Foro Plural Jalisco celebraron ayer la decisión del gobernador del Estado de acatar la resolución legal que impide la distribución de los libros de texto gratuitos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras en el Estado se aplica el proyecto educativo Recrea.

“Se puede trabajar con un programa que viene funcionando desde hace casi cinco años en Jalisco, que es el proyecto Recrea, una plataforma que nos permite tener de manera paralela el desarrollo cotidiano y las actividades pedagógicas en el aula y fuera del aula, en la construcción de la propia comunidad educativa”, dijo Ana Estela Durán, docente e integrante del grupo político.

El organismo presentó un amparo en contra de la distribución de los libros de texto de la SEP. Salvador Cosío, del Foro Plural Jalisco, señaló que esperan que se sumen los recursos legales para que sea atendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Deberá acumularse al que está en curso y que fue interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia y que se encuentra en estado de suspensión definitiva, y una vez que sea admitido, se solicitará, porque sí procede, el que una vez acumulado sea atraído por la Corte; luego de ello, se deberá reponer el procedimiento de consulta y el esquema que marcan las normas para la emisión de los contenidos, que es lo que se ha visto vulnerado en el proceso”, señaló Cosío.

Lilly Téllez solicita que comparezcan Leticia Ramírez y Marx Arriaga

La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó ayer un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública ante la Comisión Permanente del Senado de la República, para que explique el procedimiento de elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Propuso que a dicha comparecencia asista también Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la SEP.