De cara a la conmemoración del 50 aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus, el próximo 10 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) atiende a los familiares de las víctimas de "El Halconazo".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que también se atienden a las familias de desaparecidos por la Guerra Sucia en México.

"Nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz"

"Esto lo está coordinando Alejandro Encinas, ha tenido reuniones con padres, familiares de desaparecidos de ese entonces y también con quienes participaron, tanto en 'El Halconazo' como en el 68; quienes estuvieron en Tlatelolco, quienes fueron víctimas de la represión, quienes estuvieron encarcelados y también lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia; la desaparición de muchas personas en ese tiempo de autoritarismo", dijo el Presidente.

"Vamos a seguir viendo qué podemos hacer, no olvidar esos casos", agregó.

No soy Díaz Ordaz: AMLO

El Presidente López Obrador mencionó que se ha avanzado en atender a las normales rurales "pero falta y se va a seguir avanzando".

Asimismo, pidió a los normalistas que se manifiesten de manera pacífica y refirió que su Gobierno no es represor.

"Voy hablar con ellos con toda claridad y vamos a hablar también de la vía pacífica para protestar. Nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz, entonces vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos", declaró.

MF