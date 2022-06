De cara a la elección de la candidata o candidato presidencial de Morena para 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus "corcholatas presidenciales" no distraerse de sus funciones dentro del gobierno, trabajar 16 horas y de las ocho que restan, solo dedicar tres a la campaña cinco horas a dormir.

"Lo único es que no se distraigan en sus funciones, tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las ocho que les quedan, agarrar para hacer sus campañas dos o tres y que duerman cinco horas diarias, pero que las 16 dedicadas al gobierno se mantengan", señaló López Obrador en su conferencia "mañanera" de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que quienes están esperando una señal del Ejecutivo, se van a quedar sentados, porque ya no hay tapado.

"Todavía gente cercana a nosotros no lo creen (que no hay tapado), están esperando una señal, pues se van a quedar sentados, esperando la señal. No, va a ser encuesta, esa es mi propuesta y está en los estatutos del partido al que pertenezco, aunque ahora tengo licencia, pero es legal, entonces cualquier ciudadano, es un derecho constitucional, votar y ser votado", expresó el Presidente.

Rechazó que sea por medio de elecciones primarias el método para elegir a la abanderada o abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional.

"Si se abre se mete la mafia. Nosotros hemos padecido eso, antes los candidatos supuestamente opositores los ponían desde el poder, eran candidatos a modo", dijo.

También descartó la idea del senador Ricardo Monreal para que el INE, por medio de elecciones primarias, ayude a elegir al abanderado aspirante presidencial de Morena.

"No, no, no, Morena, y hay gentes honestas, ciudadanos que pueden conducir el proceso de la contratación de las encuestas y que sean los que cuiden todo el proceso; gente de inobjetable honestidad, ya con eso, y pensando en la transformación, que es pensar en el pueblo, pensar en la patria y ya", refirió López Obrador.

Agregó que les tiene mucha confianza a los posibles aspirantes presidenciales porque los estima, son sus compañeros y ellos reconocen que esto es lo mejor, porque lo otro es "jugar chueco".

OA