El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus "corcholatas presidenciales" a que quienes no salgan electos, actúen de manera responsable, y el que salga o la que salga, que no sienta que no va a necesitar a nadie.

"Porque les digo por experiencia se requiere del apoyo de muchos", dijo.

Destacó que en Morena se requieren buenos servidores públicos, pues en pasadas administraciones se formó "puro figurín corrupto".

En conferencia de prensa "mañanera", el Presidente López Obrador dijo que procurará que se mantenga la unidad en Morena una vez que se defina el candidato o candidata presidencial, pero advirtió no es la persona, sino el proyecto.

"Los que pueden relevarme, todos son muy buenos, no somos iguales, ni en la familia, pero si nos identificamos con el proyecto, de los que tienen posibilidades de ser candidatos en nuestro movimiento cualquiera de ellos garantiza la continuidad con cambio, eso me tiene contento".

Pero "quién apuesta a la división, ni tiene convicciones o que asumieron una postura de que no salí, pero entonces utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto digo: ‘¡No hay democracia en Morena! Yo no puedo soportar eso’, y se va, pues yo conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría: ’Que te vaya bien’, porque la gente no está solo por los candidatos, sino por el proyecto".

Al Mandatario se le preguntó si podría ser el caso de Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, pero únicamente indicó no está de más hablar del tema para que nadie se confunda.

"Es reglas claras, que sea el pueblo el que decida, y una vez que se haga la encuesta y salga, el que este mejor posicionado, a ese o esa compañera, y apoyarlo, y a esa o ese, es el que yo voy a apoyar, no le voy a hacer campaña, solo me voy a pronunciar, es decir: fue la gente, la mayoría, no hubo dedazo y fueron reglas claras y se acabó".

OA