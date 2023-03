El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este martes su apoyo al abogado del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), el argentino Guido Croxatto, con quien se reunió el lunes.

"Él (Croxatto) está haciendo su trabajo para defender legalmente al presidente y nosotros estamos también apoyando porque en el fondo Pedro Castillo es víctima del clasismo y del racismo", señaló López Obrador en su rueda de prensa diaria.

Sin detallar el tipo de apoyo, el mandatario se refirió a la reunión que tuvo el lunes con el abogado de Castillo, quien le envió una carta a López Obrador para agradecer su apoyo desde que está en prisión el pasado 7 de diciembre tras un fallido intento de autogolpe de Estado.

"Desde esta celda en la que solo puedo resistir con anhelo de la libertad pronta de mi pueblo, lo saludo con toda la fuerza y esperanza para agradecerle a usted y a todo el pueblo mexicano por el respaldo a las luchas justas del Perú y el apoyo permanente a mi familia", expuso Castillo al mexicano.

López Obrador, quien considera "espurio" al Gobierno de Dina Boluarte en Perú, consideró que fue "buena la reunión con el abogado" e insistió en que "no hay fundamento" para el encarcelamiento de Castillo.

"Él está defendiendo bien el caso, me explicaba de que no hay fundamento legal para lo que hicieron, es decir, actuaron al margen y por encima de la legalidad. No podían destituirlo y menos mantenerlo, como está sucediendo, en la cárcel. Es una gran injusticia", sentenció.

El mandatario mexicano ha defendido a Castillo desde su destitución, de la que culpa a la oligarquía peruana. Su mujer, Lilia Paredes, y sus dos hijos, recibieron asilo político en México.

"Hay un grupo dominante que son los creen los dueños del Perú con el apoyo del extranjero, y también para saquear los recursos naturales del Perú a sus anchas, y les estorbaba Pedro Castillo. Es lo económico y también el racismo", comentó López Obrador.

SL