AMLO infiere conflicto entre Ricardo Anaya y Peña Nieto

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que infiere un conflicto entre su contrincante Ricardo Anaya y el Presidente Enrique Peña Nieto.

"Infiero que hubo traición, es como el corrido de `Contrabando y traición´, así hay que ver estas cosas, quién sabe qué le hizo Anaya a Peña porque de repente hay ruptura y ya ahora Anaya está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña, es decir está el pleito a todo lo que da", indicó el tabasqueño durante su gira por Chiapas.

López Obrador, incluso, dijo la frase que hizo famosa el ex presidente Vicente Fox: "y yo por qué", al referirse a que PRI y PAN deben resolver sus diferencias de manera pacífica, sin meter a nadie más.

Recordó que en el 2006 y 2012 panistas y priistas operaron el fraude electoral en contra suya para robarle la Presidencia, pero "ahora no se pusieron de acuerdo, lo intentaron muchas veces, fueron a Los Pinos a tratar de convencer a Enrique Peña, es de dominio público, y no sé por qué motivo o razón Peña no aceptó".

SA