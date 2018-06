AMLO pide a Anaya tranquilizarse y niega pacto con Peña

Andrés Manuel López Obrador arremetió contra su rival en la contienda presidencial, Ricardo Anaya Cortés, a quien aconsejó actuar con aplomo ante el video en el que aparece el hermano del empresario Manuel Barreiro acusando al panista sobre presuntos actos de lavado de dinero.

Nuevo video de reuniones entre una empresaria argentina y Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, socio de @RicardoAnayaC, sobre un negocio inmobiliario. pic.twitter.com/5yav9E9ajr — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 8 de junio de 2018

"(Anaya) ya no ve lo duro, sino lo tupido. Además no está acostumbrado, yo le aconsejaría a Anaya que se mantenga firme, con aplomo, porque el que se aflige se afloja", sostuvo.

En entrevista al concluir un mitin en el centro de esta localidad, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia aclaró que cada quien es responsable de sus actos, pero "el que no quiera ver visiones, que no salga de noche".

"Si están en malos pasos, sobre todo si se metieron a hacer negocios, si están manchados de corrupción, en campaña sale todo", expresó.

Y tachó de falsa la declaración del candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, quien afirmó que entre el tabasqueño y el presidente Enrique Peña Nieto hay un pacto para el 1 de julio.

"Que se sosiegue, que se tranquilice. No le está yendo bien y por eso está desesperado, pero qué culpa tengo yo. Es falso, desde luego, yo no hago pactos en lo oscurito, siempre planteo las cosas de manera abierta y pública. Yo no tengo ningún acuerdo ni pacto", aseveró.

