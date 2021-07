AMLO incita a remover a fiscal de Guanajuato tras malos resultados en seguridad

Al manifestar que "no se puede andar con contemplaciones", y porque "no se está actuando bien", el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a remover al fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, pues señaló que lleva en el cargó 11 años y el índice de violencia aumenta en la entidad.

En conferencia de prensa matutina que encabeza en el Museo Naval de este puerto, López Obrador señaló que el fin de semana, Guanajuato encabezó el número de homicidio con 26, lo que representó el 11% a nivel nacional.

"Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que remover"

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García,AMLO afirmó que en Veracruz ayudó a reducir el indice de violencia el que se haya cambiado al fiscal Jorge Winckler Ortiz.

"Aquí (en Veracruz) ayudó mucho tratando el tema que se haya tomado el de renovar al fiscal que había que es un poco lo que estamos sugiriendo de manera respetuosa a las autoridades de Guanajuato, porque el fiscal de Guanajuato lleva 11 años y está nombrado para 19 años y miren el resultado (señalando que el fin de semana el estado encabezó el número de homicidios dolosos en el país).

"Entonces ya no se puede andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que remover, puede ser muy cercano, compañero del partido, de escuela, pero si no se dan resultados y si esta de por medio la vida de la agente, para afuera. Si alguien trabaja en una empresa y no da resultados, ni modo que lo van a mantener ahí como gerente, lo quitan, con más razón cuando se trata de un servidor público", dijo.

AMLO señaló que ha estado hablando de remover al fiscal de esa entidad porque "no puedo quedar callado, sería complicidad. Soy el representante del Estado mexicano, tengo que atender a todos los mexicanos, gobierno para todos, entonces no puedo saber de algo que está sucediendo en una entidad federativa, que los hechos están demostrando que no se está actuando bien y quedarme callado, eso no lo podría ser".

"Con respeto a la autonomía de los estados si puedo hacer recomendaciones, si no les toman en cuenta pues eso ya es otro asunto, pero si recomendar de qué haya renovación porque no mejoran las cosas y tenemos Guardia nacional, y tenemos elementos del Ejército y de la Marina y estamos ayudando, pero no vemos qué sea lo mismo en cuanto a la actuación de la fiscalía del Estado. Aquí en Veracruz bajó el fiscal y se redujo el número de homicidios, el número de secuestros".

López Obrador señaló que no busca que este llamado que hace a las autoridades de ese estado se vea como una intromisión sino que "es una recomendación que estoy haciendo como Presidente de la República".

MF