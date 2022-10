El Gobierno mexicano ha liberado a 3 mil 359 reos en lo que va de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) porque estaban de manera injusta en la cárcel o por la Ley de Amnistía que impulsó el Mandatario.

"Se trata la mayoría de las veces de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que están recluidas porque no pudieron pagar un abogado o no tuvieron traductor o han enfrentado adversidades", declaró este jueves la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia "mañanera" de López Obrador.

La funcionaria detalló que del total de liberaciones, 3 mil 194 fueron preliberaciones, con base en un decreto que promulgó López Obrador en septiembre de 2021 para excarcelar a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura.

Señaló que las últimas liberaciones, ocurridas entre el 16 de septiembre y el 26 de octubre de este año, fueron 674, de las que 645 fueron preliberaciones.

De ellas, 33 fueron mujeres, 23 adultos mayores, 114 personas con enfermedades crónicodegenerativas y 12 indígenas; además se sumaron 29 amnistías para 20 personas en pobreza, dos mujeres, dos indígenas, dos personas con discapacidad, dos víctimas de intimidación y una víctima de discriminación.

"De esta manera avanzamos en el proceso de transformación impulsado por el presidente López Obrador bajo la perspectiva humanista y de justicia", expuso Rodríguez.

La Ley de Amnistía, que promulgó el Gobierno en abril de 2020, busca liberar a personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.

López Obrador había prometido concretar la excarcelación masiva hace más de un año, el 15 de septiembre de 2021, cuanto reportó más de 4 mil casos en análisis.

Mientras que la Ley de Amnistía tenía el objetivo de liberar a unas 6 mil personas.

Pero las prisiones tienen una sobrepoblación reconocida de más de 9 mil reos y 130 penales con un exceso de detenidos, mientras que a nivel nacional hay un total de casi 226 mil personas en las cárceles, según el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad.

De las personas detenidas, cerca del 40% solo están procesadas, pero aún no reciben sentencia.

OA