El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que tras solicitar a Austria a restitución del Penacho de Moctezuma, se generó una "sana distancia" entre ambos países y no descartó que ese objeto prehispánico regrese al país, pues "ya hay tecnología para cuidarlo y trasladarlo sin ningún problema".

"No descarto que el Penacho regrese al país. Debe ser una demanda permanente de los mexicanos, esté quien esté en el gobierno y no solo por el Penacho, sino muchísimas otras piezas que se han sustraído de manera ilegal, que se han robado de México y que se venden en subastas", dijo esta mañana AMLO durante su conferencia de prensa "mañanera" desde Palacio Nacional.

AMLO acusa a Austria de "arrogante"

AMLO aseguró el pasado miércoles 23 de febrero que el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, tuvo una actitud muy arrogante y prepotente cuando por medio de su esposa, Beatriz Gutierrez Müller, le solicitó el año pasado el préstamo del Penacho de Moctezuma para exhibirse en los festejos del Bicentenario de la Consumación de Independencia.

En Palacio Nacional, AMLO aseguró que el encuentro de Beatriz Gutiérrez Müller con el presidente de Austria fue muy desagradable por su actitud de él y de los funcionarios que lo acompañaron cuando le entregó la carta solicitándole el préstamo del objeto prehispánico.

"Fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente, porque me platica que él no tenía mucho conocimiento. Estaban rodeados con hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho, que se siente dueña del penacho y apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no, y muy penosamente, con un gesto de amabilidad, el presidente leyendo la carta que le envié, que a lo mejor la damos a conocer el día de hoy y terminó de leer la carta y él volteó a ver a las supuestas dueñas del penacho y le hicieron así (moviendo la cabeza de forma negativa). 'No' y ya muy amablemente Beatriz se despidió y ya no hubo más conversación".

OA