El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el Instituto Nacional Electora (INE) no ha actuado con rectitud al querer aplicar la veda electoral sólo a quienes promueven la revocación de mandato y no para quienes abiertamente invitan a la ciudadanía a no votar.

"El INE, el juez, no ha actuado con rectitud yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que solo se impide que se manifiesten que participen los que están a favor de la transformación no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo, por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada", dijo López Obrador.

Durante la "mañanera" de hoy, AMLO volvió a criticar el actuar del INE con relación al proceso de revocación de mandato, porque según él, no han promocionado suficiente e incluso colocaron casillas en lugares apartados.

"El INE debe convocar, desde el principio debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado… pura trampa", afirmó AMLO

Sin embargo, López Obrador dijo que está a favor de que se garantice la libertad de expresión de quienes están en contra de la revocación de mandato, como los cientos de manifestantes que ayer domingo salieron a marchar en distintos estados en contra de este proceso.

