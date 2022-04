Alrededor de 200 personas marcharon en contra de la revocación de mandato que se realizará el próximo domingo; la manifestación comenzó en la Glorieta de la Normal y finalizó en la plaza de Las Sombrillas en el Centro de Guadalajara.

El evento organizado por la organización ciudadana, Chalecos de México, lanzó un llamado a los mexicanos, para que no voten el próximo 10 de abril.

Amado Vázquez Martínez, uno de los organizadores, detalló el motivo de la manifestación:

“Esta marcha se lleva en 21 ciudades del país y también en igual número de estados, una o dos marchas por entidad. La organiza Chalecos México es una organización sin fines de lucro, no tiene fondos, no la financia nadie, los que estamos aquí somos ciudadanos, venimos a protestar e invitamos a la gente a que no participe en la revocación de mandato porque no es una consulta ciudadana, es una consulta organizada por la presidencia de la República y el partido Morena (...) nosotros consideramos que se está haciendo un fraude y se están gastando recursos públicos para promocionar una votación, porque si gana o pierde engaña a la ciudadanía”, comentó.

Vázquez Martínez además señaló que otra razón para marchar es defender el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Queremos defender al Instituto Nacional Electoral ante los embates de la Presidencia de la República, quieren imponer consejeros, lo que quieren es borrar la voluntad popular de la gente, obviamente exigir mayor seguridad, no hay medicinas para los niños con cáncer y es lo que vamos a exigir, evitar ecocidio con lo del Tren Maya”, señaló.

A las 13:25 horas culminó el evento con un minuto de silencio por las víctimas y homicidios en lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de entonar el himno nacional.

