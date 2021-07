AMLO dice que durante periodo neoliberal, los medios ocultaron el saqueo más grande

En el periodo neoliberal, los medios de comunicación mantuvieron a los mexicanos volteando para otro lado y ocultaron el saqueo más grande en la historia del país, acusó este viernes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En la "mañanera", AMLO afirmó que la prensa no hizo su trabajo para informar de las privatizaciones que se realizaron en esa época, como los ferrocarriles nacionales.

"Que el pueblo sepa estas realidades porque se les ocultaron durante el periodo neoliberal, los medios no hicieron su trabajo para informarle al pueblo"

"Que el pueblo sepa estas realidades porque se les ocultaron durante el periodo neoliberal, los medios no hicieron su trabajo para informarle al pueblo. Ayer lo decía yo: nos tenían volteando para otro lado, mientras saqueaban y nadie gritaba 'nos roban, nos roban, nos están saqueando' y se llevó a cabo el saqueo, en el periodo neoliberal, más grande en la historia de México y nosotros viendo para otro lado", señaló mientras explicaba los proyectos de su gobierno en el sureste.

AMLO aseguró que en la academia, en las universidades y mucho menos en el gobierno se mencionó el tema de la corrupción durante la etapa neoliberal.

"No existía la corrupción, tan es así que no era delito grave, pero lo más importante de todo es que el principal problema de México, la corrupción, no estaba en la agenda, nos tenían bien manipulados, al grado que todavía hay quienes defienden eso".

Indicó que lo más grave es que no existan saqueadores, "lo más grave es que exista tanta gente defendiendo a saqueadores, increíble".

GC