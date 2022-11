El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no tiene información sobre el incendio que se produjo ayer en la isla de Holbox, Quintana Roo, pero indicó que se informará sobre el caso para apoyar, además de asegurar que estará atento a las necesidades de la población, debido a que se presenta un problema entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los ejidatarios por una conexión eléctrica de la Isla al Sistema Eléctrico Nacional a través del cable submarino entre Chiquilá-Holbox.

En conferencia de prensa "mañanera" y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal destacó la belleza de la isla a la que llamó como uno de los lugares más bonitos del país, por lo que llamó a cuidarla.

Ayer lunes por la noche, se registró un incendio en la isla de Holbox, en donde de acuerdo con los primeros reportes, los afectados eran dos hoteles.

Protección Civil de Quintana Roo informó que "hasta ahora no hay lesionados, se ha activado al estado de fuerza para atender la situación, y a los equipos de Coeproc y habilitado los recursos necesarios para accesar al sitio y controlar la situación".

"No tengo información reciento sobre el incendio, desde luego conozco Holbox, que está en el municipio de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo (…) Voy a informarme y vamos a informar.

"Es uno de los lugares más bonitos de México. Esa isla es muy frágil, hay que cuidarla, porque tiene manglares y es una paraíso, sus playas. Es una isla bellísima, extraordinaria que hay que cuidar".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal destacó que la isla ha sido cuidada entre toda la población a que no se deforeste y que no se afecte su flora, sobre todo los manglares, en donde hay ciertas reglas, como el no permitir que circulen vehículos, sino solo carritos de golf.

OA