El Pesidente Andrés Manuel López Obrador consideró qué hay una "falsa campaña", por medio de encuestas y periodistas, para posicionar a un candidato o partido previó a las campañas electorales.

Recordó que en el sexenio pasado esa misma estrategia la usaron como propaganda en favor del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

"Esto sucedió hace 10 años, ya los jóvenes no se acuerdan de esto, estaban muy niños, pero ahora retoman la misma estrategia. Esta encuesta que dio a conocer Ciro (Gómez Leyva) la vi en la tarde con Pepe Cárdenas y seguro paseó por toda la programación, ese es el nado sincronizado".

En conferencia de prensa, el Mandatario advirtió a sus seguidores que se cuiden y no se dejen manipular por estas campañas falsas y de estos periodistas sin ética.

"Al final después del daño causado 'ustedes perdonen, nos equivocamos', esto es lo que significa el manejo tendencioso de la información, de cómo manipulan".

"Lástima que no tengamos la gráfica de los 100 días para que vean que nunca varió, siempre arriba Enrique Peña Nieto, y al final oficialmente que no fue la realidad 6.5, no 18 que pronosticaron, y los 6.5 incluido el fraude, la compra de votos con miles de millones de pesos".

Como pruebas de sus señalamientos el Jefe del Ejecutivo refirió que está en la cárcel Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que recibía dinero para la campaña de Peña Nieto y su confesión de cómo repartía dinero a políticos y periodistas.

AH